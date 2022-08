Laal Singh Chaddha a fui en ligne sur Tamilrockers, Filmyzilla, Telegram et plus encore; Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan sont les dernières victimes du piratage

Le film complet de Laal Singh Chaddha en HD divulgué en ligne pour les bonnes et les mauvaises choses. Cependant, bien qu’il y ait eu une anticipation pour le film et que tous les yeux aient été tournés vers la collection au box-office, voici de mauvaises nouvelles pour les créateurs de Laal Singh Chaddha. Le film a fuité en ligne en version Full HD en téléchargement gratuit. Le travail d’amour d’Aamir est devenu la dernière victime du piratage et est disponible sur des sites torrent comme Tamilrockers, Filmyzilla, Movierulz, Telegram et plus encore. Le film est réalisé par Advait Chandan et est basé sur le film américain de 1994 Forrest Gump avec Tom Hanks. Dans l’adaptation indienne Laal Singh Chaddha, Aamir Khan joue un homme sikh et le film parle de la vie de son point de vue. Kareena joue Rupa, son amour.

Les critiques de films de Laal Singh Chaddha sont sorties et les réactions sont mitigées pour le moment. Mais seul le week-end dira s’il y a un bouche à oreille positif qui aura un impact positif sur la collection au box-office. D’autant plus qu’il sort aux côtés d’Akshay Kumar et Raksha Bandhan de Bhumi Pednekar. Cependant, comme les jours à venir sont marqués par des vacances en raison de Raksha Bandhan 2022, du jour de l’indépendance 2022 et de Janmashtami 2022 ainsi que d’un week-end, les deux films ont suffisamment de temps pour amener les gens dans les salles. Le film de Laal Singh Chaddha semble être tendance sur le Nouvelles du divertissement.

Il y a eu une projection de célébrités de Laal Singh Chaddha mercredi soir et de nombreuses célébrités comme Deepika Padukone, Ranveer Singh, Sushmita Sen avec son ex petit ami Rohman Shawl et bien d’autres ont envahi le tapis rouge. Le film met également en vedette Naga Chaitanya et il est susceptible d’aider le film à bien réussir dans le sud de l’Inde également. Cependant, le fait que Laal Singh Chaddha ait été divulgué sur Tamilrockers, Telegram, Movierulz, Filmyzilla et d’autres sites Web de piratage, cela peut certainement affecter la collection au box-office.

Malheureusement, ce n’est pas le premier cas où un gros film fuit en ligne le jour de sa sortie. Il y a quelques jours à peine, Sita Ramam de Dulqer Salmaan, Darlings d’Alia Bhatt, Shabaash Mithu de Taapsee Pannu, Shamshera de Ranbir Kapoor, Vikrant Rona de Kiccha Sudeepa, Varun Dhawan et Jugjugg Jeeyo de Kiara Advani et d’autres films ont également été divulgués en ligne le jour de la sortie. Même les géants du sud comme RRR, KGF 2, Pushpa ont été victimes de piratage en ligne. Mais nous exhortons sincèrement nos lecteurs de BollywoodLife à ne pas consommer de contenu sur ces sites de piratage mais uniquement via les plateformes OTT officielles ou dans les salles. Le piratage est une infraction pénale en vertu de la loi sur le droit d’auteur de 1957 et il frappe également les affaires du cinéma de manière exponentielle.