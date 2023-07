L’AAFA appelle à rappeler le Parlement canadien en pleine grève des ports

« Il est difficile d’imaginer un événement plus perturbateur pour l’économie canadienne en ce moment qu’un arrêt de travail dans nos ports qui retardera les importations et les exportations à des coûts importants pour les consommateurs », a déclaré Bruce Rodgers, directeur général de l’Association canadienne des transitaires internationaux, dans une lettre adressée le mois dernier au ministre canadien du Travail, Seamus O’Regan.

Le Syndicat international des débardeurs et des entrepôts et l’Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique sont de retour à la table des négociations, chacun s’adressant individuellement à des médiateurs. Parvenir rapidement à un accord est crucial.

Steve Lamar, PDG de l’American Apparel and Footwear Association, a déclaré à CNBC que toute perturbation des chaînes d’approvisionnement, cette grève incluse, pose à la fois des problèmes d’inflation et d’inventaire. Le plus grand obstacle à l’heure actuelle, a-t-il dit, est l’accès aux marchandises bloquées sur les bateaux ou détournées vers d’autres ports.

Les États-Unis et le Canada ont une relation commerciale historiquement forte : chaque pays est le principal partenaire commercial de l’autre. Environ 20 % du commerce américain arrive dans les ports canadiens de Vancouver et de Prince Rupert, où des grèves ont éclaté après que les dirigeants syndicaux et les représentants de l’industrie se sont chacun retirés de la table des négociations. La Chambre de commerce du Canada estime à 605 millions de dollars le commerce transitant quotidiennement par l’un de ces deux ports.

Alors qu’une grève des travailleurs dans les ports de la côte ouest canadienne entre dans son 10e jour, les associations commerciales aux États-Unis et au Canada préviennent que l’impact va gonfler les prix et entraîner des semaines de retards dans les arrivées de produits.

Pendant ce temps, de plus en plus de navires se détournent des ports canadiens pour des alternatives américaines.

Destine Ozuygur, chef des opérations de la société de données maritimes et de suivi des navires eeSea, a déclaré à CNBC deux navires, le MSC Sara Elena et l’Ever Safety, ont officiellement quitté les ports canadiens et ne reviendront pas.

« Cela a été confirmé par le transporteur maritime », a déclaré Ozuygur.

La société suit également deux navires supplémentaires qui indiquaient auparavant Vancouver comme destination sur le calendrier, mais ne le font plus.

Un navire, le MSC Matilde V qui était ancré à l’extérieur de Vancouver la semaine dernière, a levé l’ancre et est parti avec la cargaison à destination de Vancouver et est retourné à Qingdao, en Chine. Les conteneurs devront être réservés pour un autre voyage, ce qui ajoutera des frais à la cargaison.

Il y a quatre navires identifiés par eeSea qui ont inversé leurs horaires portuaires, quittant Vancouver pour les ports américains pour soi-disant retourner à Vancouver, mais cela peut changer après le service portuaire américain. Il est probable que bon nombre des navires qui ont inversé leurs horaires ne retourneront pas au Canada.

C’est ce qui s’est passé avec le MSC Sara Elena, qui a été travaillé à Seattle. Après le service, le transporteur a annoncé qu’il ne retournerait pas à Vancouver, ce qui signifie que le fret à destination du Canada a été déchargé ou sera déchargé dans de futurs ports américains.

Le détournement de navires a soulevé la question de savoir si les travailleurs américains de l’ILWU travailleraient sur les navires. Seuls les travailleurs de l’ILWU sont autorisés à traiter les navires dans les ports de la côte ouest.

La section ILWU de la côte ouest des États-Unis a déclaré à CNBC la semaine dernière que ses membres ne travailleraient sur aucun des navires détournés.

« L’ILWU ne déchargera pas de marchandises à destination du Canada en solidarité avec nos frères et sœurs de l’ILWU Canada », a déclaré le président de la section de la côte ouest des États-Unis de l’ILWU, Willie Adams, dans un communiqué.

Cependant, il serait très difficile pour l’ILWU d’identifier les conteneurs dont la destination finale a changé car les travailleurs syndiqués n’ont pas accès aux informations sur les conteneurs pour des raisons de sécurité.

CNBC a contacté le chapitre de la côte ouest de l’ILWU aux États-Unis pour un commentaire sur les détournements du MSC Sara Elena et Ever Safety.

Les détournements sont les premiers de ce qui pourrait être un réacheminement généralisé des navires, retardant les arrivées prévues et mettant à rude épreuve les chaînes d’approvisionnement dès le début de la haute saison, lorsque les articles de vacances et de rentrée scolaire arrivent.

Le réacheminement des conteneurs ajoute également des jours à la livraison des produits. Pour l’industrie automobile qui fonctionne selon des horaires maigres juste à temps, ces retards peuvent avoir un impact sur la production.

Paul Brashier, vice-président du factage et de l’intermodal chez ITS Logistics, a déclaré à CNBC que la société assistait déjà à une modification généralisée des réservations de conteneurs de l’ouest du Canada vers les ports de la côte ouest des États-Unis à Seattle, Oakland, Los Angeles et Long Beach.

« Ces options ramènent le fret dans la chaîne d’approvisionnement, mais ces solutions ajoutent des touches et des modes de transport supplémentaires, ce qui fait grimper les coûts jusqu’à 50% à 60% », a déclaré Brashier. « Même les conteneurs non affectés seront affectés car le fret nouvellement réacheminé engorgera les marchés avec des volumes supplémentaires qui n’étaient pas prévus. »

Les coûts plus élevés comprennent les frais de modification de la destination des conteneurs, les frais de transport ferroviaire et de camionnage supplémentaires, les frais de douane supplémentaires, les frais de port supplémentaires et les frais de conteneur ultérieurs en raison de la congestion dans les ports et les rails une fois que l’afflux plus élevé de conteneurs est traité.

Ces frais sont souvent répercutés sur les consommateurs – comme ce qui s’est produit lors de la pandémie de Covid.

La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, qui dessert les ports, a déclaré à CNBC qu’il faudrait des semaines, voire des mois, pour éliminer la congestion.

Le port de Vancouver et le port de Prince Rupert sont des destinations populaires pour le commerce américain, car ces ports comptent parmi les principaux ports d’escale pour les marchandises en provenance d’Asie. Certains responsables de la logistique ont déclaré à CNBC que le service ferroviaire à partir de ces ports est beaucoup plus rapide que de passer par le port de Seattle ou de Tacoma.