L’A1 est-elle toujours fermée ?

Une collision HORRIFIQUE s’est produite après qu’un camion a traversé une barrière et a pris feu sur l’autoroute A1.

Trois personnes ont été tuées lors de l’arrestation d’un homme soupçonné de conduite dangereuse. suite au crash du 15 juillet 2021.

Un camion a pris feu à la suite de l’accident

A1 est-il toujours fermé ?

Les deux chaussées de l’A1 restent fermées après l’accident.

La police a déclaré que la route resterait fermée dans les deux sens tout au long de vendredi matin pendant que les enquêteurs continueraient de travailler sur les lieux.

Qu’est-ce qui a causé le crash de l’A1 ?

La collision s’est produite à 18h20 le jeudi 15 juillet 2021 et a impliqué plusieurs véhicules.

Au moins trois voitures ont été gravement endommagées dans l’écrasement qui s’est déroulé vers 18 h 20 sur la chaussée en direction nord à Bowburn.

La police de Durham a déclaré: « (La collision) a impliqué plusieurs véhicules, dont deux camions, dont l’un a pris feu à la suite de la collision.

« Malheureusement, il semble qu’il y ait eu des morts.

« La route a été fermée dans les deux sens entre Bradbury et Carrville. »

Trois personnes ont été tuées – le conducteur d’une Toyota Hilux et un homme et une femme dans une Vauxhall Crossland, plusieurs autres ont été blessés et deux ont été transportés d’urgence à l’hôpital.

Pendant ce temps, un homme de 41 ans – le conducteur d’un des camions – a été arrêté, soupçonné d’avoir causé la mort par conduite dangereuse et reste en garde à vue.

Où exactement s’est produit le crash ?

L’accident s’est produit sur la chaussée en direction nord à Bowburn.

La route a été fermée dans les deux sens entre Bradbury et Carrville.

Y a-t-il eu d’autres accidents graves sur l’A1 ?