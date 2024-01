La zone touchée par un trouble mortel chez les cerfs dans l’Ohio s’est étendue

Il n’est pas surprenant que la zone touchée par une maladie mortelle chez les cerfs dans l’Ohio se soit étendue.

Ce que cela signifie pour l’avenir de la chasse au cerf pourrait être minime. Les chasseurs de cerfs semblent imperturbables.

Il est important de noter qu’à ce jour, aucune preuve définitive n’a été apportée selon laquelle la maladie débilitante chronique, ou MDC, peut être transmise aux humains qui mangent un animal infecté.

Pourtant, pour emprunter les mots d’un sage du passé : l’absence de preuve n’est pas la preuve de l’absence. De plus, la probabilité que les chasseurs rencontrent un jour un cerf infecté par la MDC, bien que petite, augmente.

Les cerfs infectés dans l’Ohio ont été identifiés pour la première fois en 2014 dans une installation clôturée. Deux autres foyers se sont produits plus tard parmi des cerfs captifs, bien qu’aucune fuite n’ait été détectée dans la population sauvage locale.

Une époque a pris fin et une autre plus anxieuse a commencé lorsque la MDC est apparue chez un cerf sauvage mature fin 2020, non loin de la réserve faunique de Killdeer Plains, dans le comté de Wyandot. Une biche prélevée dans la même zone en janvier 2021 s’est également révélée infectée.

Un plan de contrôle a été mis en place. Néanmoins, en mars 2023, la Division de la faune de l’Ohio a signalé que le nombre de cerfs infectés avait atteint 22, tous dans les comtés du sud du Wyandot et du nord de Marion.

Plus loin, la division a enregistré 16 nouveaux positifs en 2023 couvrant deux comtés supplémentaires : Hardin et Allen. Un cerf contaminé qui s’est présenté dans le comté de Marion a été capturé non loin de la limite du comté d’Union.

La MDC existe depuis un certain temps en tant que problème en Amérique du Nord.

La maladie, initialement attribuée en 1967 à des cerfs mulets captifs dans le Colorado, n’a été identifiée comme une forme d’encéphalopathie spongiforme transmissible, ou EST, que dans les années 1970.

L’EST, qui est causée par une sorte de protéine indésirable connue sous le nom de prion, est depuis longtemps, sous une forme ou une autre, un fléau pour les humains, le bétail et quelques espèces sauvages. Parmi les exemples reconnus figurent la maladie de Creutzfeldt-Jakob chez l’homme, la tremblante du mouton et la « maladie de la vache folle » chez les bovins.

Creutzfeldt-Jakob, comme dans le cas de la rare transmission de la « vache folle », tue les personnes qu’il infecte en attaquant le cerveau et le système nerveux, de la même manière que la MDC détruit les cerfs, les wapitis et les caribous. Aucun remède ni vaccin n’existe.

Les maladies à prions ne se propagent pas aussi facilement que, par exemple, le COVID aéroporté. Ils peuvent être ingérés ou ramassés dans les plantes ou le sol. Les prions persistent et peuvent rester dormants chez les animaux infectés pendant de longues périodes avant que les symptômes n’apparaissent.

Les épidémies de MDC sont depuis longtemps liées à des sites de captivité, même si une fois dans la nature, chaque animal infecté est un potentiel de propagation. Les parties du corps d’un cerf infecté, que les chasseurs laissent parfois derrière eux sans le savoir, peuvent déposer dans le sol des prions que les cerfs de passage peuvent ramasser en mangeant des plantes.

La période prolongée pendant laquelle les cerfs infectés restent asymptomatiques fait qu’il est probable que les chasseurs et autres convives qui mangent du gibier là où la MDC est retranchée ingèrent inévitablement des prions. Une fois établie, la MDC atteint des taux d’infection qui peuvent dépasser 10 %, pouvant atteindre 25 % par endroits, rapportent les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

En fin de compte, la MDC pourrait ne pas constituer une menace pour les gens, mais la recherche n’a pas encore établi de certitude.

Des singes écureuils et des souris porteurs de certains gènes humains ont été infectés, a rapporté le CDC. Une étude à long terme, mais jusqu’à présent incomplète, portant sur des macaques, les plus proches génétiquement des humains de toutes les espèces testées jusqu’à présent, a montré une transmission après ingestion par des cerfs infectés, y compris des cerfs asymptomatiques.

Compte tenu des inconnues connues, sans parler des inconnues inconnues, il convient probablement de noter que le CDC continue de déclarer sur son site Web que « la MDC peut présenter un risque pour les personnes et… il est important de prévenir les expositions humaines à la MDC ».

[email protected]