La zone où l’inhumation de masse du Manipur est prévue est une ferme de sériciculture : avis d’expulsion

Le gouvernement du Manipur a envoyé un avis d’expulsion à un chef de village en mai 2022 pour éliminer les empiètements sur les terres domaniales du village de Torbung du district de Bishnupur – le même site où les Kukis majoritaires des collines ont prévu jeudi un enterrement de masse de ceux qui sont morts dans les affrontements ethniques.

Une copie de l’avis d’expulsion, que NDTV a vue, indique que la terre sur laquelle le chef du village avait empiété en construisant une route appartient à l’État, et qu’elle a été utilisée par le projet phare de sériciculture du gouvernement pour fabriquer de la soie.

La sériciculture est une industrie locale lucrative avec une longue histoire à Manipur, et la soie de l’État est connue pour sa qualité.

« … Shri Kamsei (chef de village)… empiète sur les terres de l’État/la ferme de sériciculture… par la construction d’une route au centre de la terre/de la ferme de l’État », a déclaré le gouvernement de l’État dans l’avis d’expulsion signifié. le 24 mai 2022.

« … Il est devenu opportun d’émettre un avis d’expulsion à tous les envahisseurs illégaux afin de protéger et de préserver les terres et les propriétés du gouvernement dans l’intérêt public », indique l’avis.

Le gouvernement lui a donné trois jours pour supprimer les empiètements, faute de quoi une action d’expulsion aurait lieu.

Cet avis d’expulsion est significatif dans le contexte actuel, alors que les tribus Kuki-Zo-Chin veulent enterrer les victimes des affrontements ethniques de leur communauté à Torbung.

Une requête auprès de la Haute Cour de Manipur a cependant demandé l’arrêt des enterrements de masse à Torbung, affirmant que les Kukis voulaient occuper les terres du gouvernement sous prétexte d’honorer les victimes des affrontements ethniques.

Le juge en chef par intérim MV Muralidharan de la Haute Cour de Manipur, lors d’une audience urgente jeudi à 6 heures du matin, a ordonné aux autorités de l’État de garantir le maintien du statu quo.

Les Meiteis ont également déclaré qu’ils soupçonnaient que les Kuki revendiqueraient de nouvelles terres en les transformant en un site de mémoire.

« Qu’est-ce qui empêche les Kukis d’enterrer les corps à Churachandpur dominé par les Kuki ? Il semble donc qu’ils veuillent créer plus de tension », a déclaré une source légale à NDTV, demandant à ne pas être identifiée.

Les archives du département des recettes de Manipur, dont NDTV a vu des copies, montrent que cette zone relève du district de Bishnupur et que son nom officiel est « 98 Torbung ». Ces documents sont déposés au tribunal.

Des violences ont éclaté à Manipur le 3 mai entre la tribu Kuki et les Meiteis à propos de la demande des Meiteis pour le statut de tribus répertoriées (ST). Plus de 170 personnes ont été tuées et des milliers ont été déplacées à l’intérieur du pays.