La zone Herald-News semble à nouveau chargée pour de superbes matchs – Shaw Local

Il y a généralement une bonne accumulation au cours de la saison de football en ce qui concerne le moment où les grands matchs commencent à arriver.

Mais le paysage a changé au cours des dernières saisons et les matchs hors conférence sont devenus de plus en plus difficiles à remplir pour les programmes de premier ordre. En tant que tel, au lieu d’obtenir éventuellement une mise au point ou deux avant le début des jeux de conférence rigoureux, certaines écoles sont obligées de faire des affrontements de renom dès la sortie de la boîte.

Voici un aperçu de certains des jeux les plus attendus en 2023 :

Lincoln-Way East contre Kenwood (semaine 1, 18 h le 24 août au Gately Stadium)

Il y a pas mal de dynamiques intéressantes autour de ce concours.

Premièrement, pour la première fois dans l’histoire de l’État, les écoles sont autorisées à jouer le jeudi de la semaine d’ouverture. En règle générale, les matchs du jeudi ne sont pas autorisés lors de la semaine 1, mais ces deux équipes en ont profité pour profiter de la nouvelle flexibilité du calendrier.

Ce fut une date difficile à remplir pour Lincoln-Way East, car le combattant du jeu de titre de classe 8A n’a généralement pas beaucoup de prétendants pour remplir ses dates hors conférence. Mais Kenwood, une équipe talentueuse de la Chicago Public League avec une multitude de joueurs de calibre Division I sur sa liste, cherche à faire ses preuves contre l’un des meilleurs programmes de l’État.

Ajoutant un peu plus d’intrigue du point de vue du personnel des joueurs, l’ancien receveur large de Bolingbrook, I’Marion Stewart, a été transféré à Kenwood pendant l’intersaison et a toujours causé pas mal de problèmes à Lincoln-Way East.

Providence at Joliet Catholic (semaine 2, 19 h 30 le 1er septembre)

Ces deux équipes avaient participé à la même conférence dans la CCL / ESCC, mais la ligue s’est réalignée pendant l’intersaison et a placé ces deux rivaux de longue date dans des divisions différentes.

Les deux, cependant, ont eu du mal à trouver des adversaires volontaires hors conférence, alors les deux ont décidé de verrouiller à nouveau les cornes.

Les rivaux ont partagé une paire de matchs l’année dernière, Joliet Catholic remportant la victoire en saison régulière, tandis qu’un match revanche dans les séries éliminatoires de classe 4A a permis à Providence de remporter une apparition dans le match de championnat d’État, où il a perdu contre Sacred Heart. -Griffon.

Naperville Central à Lockport (semaine 3, 18 h 30, 8 septembre)

La SouthWest Suburban Conference a modifié son calendrier hors conférence, réduisant le nombre de matchs croisés entre les membres de la ligue et concluant un accord avec la DuPage Valley Conference pour certaines de ses équipes.

Cet arrangement a conduit à un certain nombre de confrontations intrigantes pour les équipes SWSC, y compris celle-ci pour Lockport, qui a un calendrier sur une pente glissante cette saison.

Lincoln-Way West à Lincoln-Way Central (semaine 4, 19 h 15 septembre)

Ce jeu de rivalité dans les quartiers est devenu crucial avec les horaires chargés que chacun de ces programmes entreprend désormais. Les deux devront probablement gagner celui-ci pour se donner la meilleure opportunité de se frayer un chemin dans les séries éliminatoires.

Lincoln-Way West et Lincoln-Way Central ont raté les séries éliminatoires l’année dernière, et aucun des deux n’a intérêt à prolonger cette chaîne.

Oswego à Plainfield North (semaine 5, 19 h le 22 septembre.)

Plainfield North a traversé un calendrier toujours difficile de la Southwest Prairie Conference West la saison dernière, mais sait que c’est maintenant le programme chassé du SPC West après sa récente série de succès dans le jeu de la ligue.

C’était un manteau précédemment détenu par Oswego, qui a connu l’une de ses pires saisons de mémoire récente, manquant les séries éliminatoires pour la deuxième fois seulement au cours des 20 dernières saisons disputées en séries éliminatoires. Les Panthers ont certainement hâte de revenir aux niveaux de succès précédents pour leur programme.

Joliet Catholic à Wheaton St. Francis (semaine 5, 19 h 30, 22 septembre)

Le CCL / ESCC s’est développé pendant l’intersaison, ajoutant une paire de poids lourds au mélange IC Catholic et St. Francis. Cela a approfondi la qualité de toutes les divisions dans une conférence déjà assez empilée.

Ce jeu fournit encore un autre obstacle pour Joliet Catholic à franchir dans un calendrier plein d’obstacles. Seuls deux des adversaires des Hilltoppers ont terminé avec un record de défaites en 2022.

Le quart-arrière de Lincoln-Way East, Braden Tischer, s’échappe pour un touché de 55 verges contre Batavia la saison dernière. Tischer a totalisé près de 3000 verges d’attaque totale en tant que junior et revient pour guider l’attaque des Griffins en 2023. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Lincoln-Way East à Lockport (semaine 6, 18 h le 29 septembre)

Ce jeu est devenu le jeu pivot de la course SouthWest Suburban Conference Blue au cours des dernières saisons, et bien que les Griffins aient toujours le dessus dans la série ces derniers temps, ces jeux ont tendance à être compétitifs.

Il ne serait pas surprenant de voir ces deux équipes se battre pour des têtes de série élevées en séries éliminatoires, le résultat ici jouant un grand rôle dans cette quête.

Plainfield North à Minooka (semaine 7, 19 h le 6 octobre)

La division Southwest Prairie West n’est pas une blague, ses six membres nourrissant des espoirs en séries éliminatoires d’une année à l’autre. Trois de ses membres ont remporté au moins un match éliminatoire la saison dernière. Plainfield North a joué un rôle important dans le titre de conférence ces dernières années, mais Minooka ressemble à un challenger de premier ordre pour ce qui a été le trône des Tigers.

Providence au mont Carmel (semaine 8, 19 h 30, 13 octobre)

La saison dernière a été un retour à la grandeur pour le programme Providence, alors qu’il se dirigeait vers le match de championnat d’État de classe 4A après avoir trouvé sa place au milieu de la saison.

Mount Carmel, le champion d’État en titre de la classe 7A, fournira certainement une montagne massive à gravir pour les Celtics, mais Providence a prouvé à maintes reprises la saison dernière qu’il n’était pas question de reculer devant les défis.

Lincoln-Way East à Bolingbrook (semaine 9, 19 h le 20 octobre)

Cela associe deux des programmes les plus prolifiques de la SouthWest Suburban Conference dans un match qui a fourni de nombreuses pièces pyrotechniques offensives.

Lincoln-Way East tentera probablement de protéger son perchoir au sommet de la ligue, mais certaines choses pourraient changer à Bolingbrook avec un nouvel entraîneur à la barre. Les Raiders ont toujours de dangereuses menaces offensives dans le giron, comme le quart-arrière sensationnel de deuxième année Jonas Williams et le receveur éloigné du Wisconsin Kyan Berry-Johnson.