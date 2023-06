La zone euro est officiellement entrée en récession après la révision des chiffres d’Eurostat | Actualité économique

Les 20 pays utilisant l’euro étaient officiellement en récession au cours de l’hiver, selon les dernières statistiques.

Les données révisées de l’Office européen des statistiques, Eurostat, ont montré que l’économie de la zone euro s’est contractée de 0,1 % au cours des trois premiers mois de cette année et des trois derniers mois de 2022.

Le groupe de pays répondait donc à la définition d’une récession technique : deux quarts de croissance économique négative.

Depuis la pandémie de COVID, il n’y a pas eu de période de six mois où l’économie s’est contractée.

Les précédentes estimations d’Eurostat montraient une économie stagnante, mais elles ont depuis été révisées à la baisse. La Banque centrale européenne (BCE) ne s’attendait à aucune croissance mais n’a pas prévu de contraction.

Les chiffres d’aujourd’hui montrent également que l’Irlande et la Grèce ont connu des récessions hivernales. L’Irlande a connu la pire contraction du produit intérieur brut (PIB) – l’économie aurait reculé de 4,6 % de janvier à mars.

Le PIB mesure la somme totale de tout ce qui est produit dans l’économie.

Dans le même temps, l’Irlande a un excédent budgétaire record de milliards d’euros – provenant principalement de l’impôt d’une poignée de multinationales – jetant le doute sur les chiffres.

L’Allemagne a été déclarée en récession au début du mois et aucune croissance n’a été enregistrée en Lituanie depuis 2021.

On ne sait pas si les pays et la zone euro sont toujours en récession, car les chiffres du deuxième trimestre de 2023 n’ont pas encore été publiés.

En savoir plus

Les premiers investisseurs en crypto se verront offrir une période de «réflexion» en vertu de nouvelles règles

WhatsApp ajoute une capacité de type Twitter à suivre avec une nouvelle fonctionnalité de « canaux »

Les 20 pays ont tous été aux prises avec des coûts énergétiques élevés, en particulier pendant l’hiver, alors qu’ils tentaient de réduire leur dépendance au pétrole et au gaz russes, après l’invasion de l’Ukraine.

Les prix ont atteint de nouveaux sommets alors que l’Occident s’efforçait de trouver d’autres sources de gaz, dont dépendent la plupart des pays européens pour produire de l’électricité et chauffer les maisons.

Ces coûts énergétiques élevés se sont répercutés sur la production alimentaire, faisant grimper le coût des factures alimentaires des ménages.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:26

Le rédacteur en chef de l’économie et des données, Ed Conway, explique les dernières projections du FMI.



L’économie britannique s’est également contractée, selon les derniers chiffres officiels. Malgré une légère croissance au cours des trois premiers mois de l’année, il y a eu une Contraction de 0,3 % en mars.

Une croissance de 0,1 % a été enregistrée par l’Office des statistiques nationales (ONS) au cours des trois mois de l’année, le montant le plus bas possible pour être encore considéré comme une croissance, car l’activité dans les secteurs de l’informatique et de la construction a compensé l’impact des grèves.