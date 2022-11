La zone euro devrait connaître une profonde récession et une reprise difficile et lente

Schmieding a déclaré que le produit intérieur brut réel (ajusté pour l’inflation) de la zone euro se contractera fortement au quatrième trimestre et au premier trimestre de l’année prochaine – avec une baisse cumulée de 1,7%. Une récession est définie comme deux trimestres consécutifs de contraction.

Les données de la Commission européenne, le bras exécutif de l’UE, ont montré que la confiance des consommateurs a chuté à un niveau historiquement bas en septembre . Il s’est légèrement amélioré depuis, mais les ménages craignent toujours pour l’avenir et leur situation financière.

“La confiance des consommateurs a tellement plongé que la récession ne sera probablement pas superficielle”, a déclaré Holger Schmieding, économiste en chef chez Berenberg, à CNBC plus tôt ce mois-ci.

La zone des 19 membres partageant l’euro est sous forte pression depuis l’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie en février. Une combinaison de sanctions contre le Kremlin, un arrêt brutal des importations de gaz russe et la nécessité de fournir un soutien financier aux ménages et aux entreprises aux prises avec la crise énergétique ont assombri les perspectives du bloc – qui, au début de l’année, devait croître plus rapidement que les États-Unis.

Mais les prévisions de croissance annuelle publiées par la banque centrale n’envisagent pas encore de contraction économique dans l’ensemble du bloc. Ils indiquent actuellement un taux de PIB de 3,1 % cette année et de 0,9 % en 2023. Des chiffres actualisés devraient être publiés le mois prochain.

La BCE a lentement commencé à reconnaître la probabilité d’une récession dans la région. S’exprimant plus tôt ce mois-ci, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a souligné que “le risque de récession a augmenté”.

“Je ne dirais pas que c’est superficiel, ce sera certainement plus profond que ce que la BCE [ European Central Bank] le conseil attend”, a déclaré Spyros Andreopoulos, économiste européen senior chez BNP Paribas, à CNBC plus tôt ce mois-ci.

Les estimations préliminaires de la croissance pour la région suggèrent un ralentissement au troisième trimestre par rapport à la période de trois mois précédente — de 0,8 % de croissance à 0,2 %. La Belgique, la Lettonie et l’Autriche ont enregistré des contractions économiques au cours du dernier trimestre.

“Je vois un risque [the recession] pourrait traîner au deuxième trimestre [of 2023]”, a déclaré Andreopoulos, citant la crise énergétique et le resserrement de la politique monétaire.

Le risque est évident que les températures, jusqu’alors douces pour cette période de l’année, chutent significativement début 2023 en plein hiver. En outre, la BCE a relevé ses taux à trois reprises cette année et elle devrait continuer à le faire. Des hausses de taux agressives peuvent étouffer la croissance économique à mesure que le prix des emprunts augmente.

Morgan Stanley prévoit une contraction annuelle de 0,2% dans la zone euro pour l’année prochaine, l’Allemagne – traditionnellement la puissance économique de la zone euro – faisant face à l’une des baisses les plus fortes, à -0,7%.

« Le marché du gaz naturel reste tendu et les prix devraient rester élevés. Le soutien budgétaire est important mais l’inflation pèse sur les bénéfices des entreprises et les revenus réels des ménages, ce qui réduit l’investissement et la consommation. à la banque d’investissement dit.