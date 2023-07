La zone d’évacuation s’agrandit alors que le feu de forêt d’Eagle Bluff menace Osoyoos, Similkameen

2 094 propriétés supplémentaires sont maintenant menacées par le feu de forêt d’Eagle Bluff, qui évolue rapidement, près d’Osoyoos.

Le district régional d’Okanagan Similkameen et la ville d’Osoyoos ont émis les alertes étendues ainsi que l’avertissement que même s’ils tenteront d’avertir les gens autant que possible, la nature volatile de l’incendie signifie que l’ordre d’évacuation peut survenir soudainement.

Les alertes s’ajoutent aux 732 propriétés précédentes dont l’évacuation a été ordonnée dans la ville d’Osoyoos et dans les régions de Cawston et d’Osoyoos rurales de RDOS.

Des membres de la GRC et d’autres premiers intervenants travaillent actuellement pour s’assurer que tout le monde est évacué des zones faisant l’objet d’un ordre d’évacuation. La liste complète peut être consultée en ligne sur le site d’urgence du district régional.

Les résidents des zones d’évacuation doivent partir immédiatement et suivre les premiers intervenants le long des itinéraires désignés ou les plus sûrs disponibles.

Le RDOS a établi un centre d’accueil pour les évacués au centre communautaire Oliver au 6359 Park Drive pour les personnes qui ont besoin d’une aide immédiate. En raison d’une pénurie d’hébergements commerciaux et hôteliers, les personnes sont invitées à prendre des dispositions pour rester en famille ou entre amis.

Les gens sont priés de ne prendre que les articles essentiels qui sont immédiatement disponibles, y compris une pièce d’identité émise par le gouvernement, des médicaments, des lunettes, des documents précieux tels que des informations sur l’assurance et les besoins immédiats en matière de soins pour les personnes à charge et les animaux domestiques si possible. Les personnes évacuées doivent prendre le moins de véhicules possible et, s’il y a de la place, emmener avec elles celles qui ont besoin d’être transportées.

Les propriétaires d’animaux et les éleveurs amateurs qui s’inquiètent pour leurs animaux peuvent contacter l’équipe d’intervention d’urgence pour les animaux (ALERT) au 250-809-7152 et les agriculteurs commerciaux qui ont besoin d’aide peuvent contacter le COU RDOS au 250-490-4225.

Si vous avez besoin d’aide pour le transport, appelez RDOS EOC au 250-490-4225. Pour l’assistance ESS par téléphone, appelez le 250-486-1890.

Les résidents doivent couper leur gaz naturel. FortisBC désactivera le service de gaz naturel au besoin. Entreposer les armes à feu conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feu. Fermez toutes les fenêtres et les portes et fermez les barrières (loquet) mais ne les verrouillez pas.

Le feu de forêt d’Eagle Bluffs a traversé le Canada depuis les États-Unis plus tôt le 29 juillet et a continué de se diriger vers le nord.

Le BC Wildfire Service a déclaré dans un courriel qu’il avait actuellement plusieurs équipes d’attaque initiales, de l’équipement lourd et du personnel de protection de la structure affectés à cet incident.

Le feu s’est étendu à plus de 2 000 hectares au sud de la frontière selon le Département des ressources naturelles de l’État de Washington.

Selon la carte du BC Wildfire Service, le feu a jusqu’à présent dissipé 200 hectares au Canada.

Ceci est une histoire en développement. Plus d’informations à venir.

