La zone de patrouille de sécurité de Shuswap sur ordre d’évacuation « raillée par les plaisanciers »

On rappelle au public de rester à l’écart des zones faisant l’objet d’un ordre d’évacuation à Adams Lake.

Depuis le mardi 8 août, les ordres d’évacuation émis en réponse aux incendies de forêt de Lower East Adams Lake et de Bush Creek East restaient en vigueur à l’extrémité sud du lac dans le district régional de Columbia Shuswap (CSRD), le district régional de Thompson Nicola ( TNRD) et la bande d’Adams Lake.

Personne, à l’exception du personnel d’urgence, ne devrait accéder à ces zones, a déclaré le CSRD dans une mise à jour de mardi.

« C’est essentiel pour assurer la sécurité du public et des premiers intervenants », a expliqué le CSRD. « L’absence d’accès permet également d’assurer la sécurité des propriétés qui ont été évacuées. Personne ne veut rentrer chez lui et découvrir qu’il a été victime d’un vol.

Ce message du CSRD a été déclenché après que le personnel de sécurité engagé par le district régional pour patrouiller dans la zone ait été « raillé par des plaisanciers ».

« La GRC a été informée et va enquêter », a déclaré le CSRD. « La sécurité est en place pour la protection des propriétés. Ce personnel mérite d’être traité avec respect.

La GRC et les agents de conservation effectuent des patrouilles et empêcheront les bateaux d’entrer dans les zones sous ordre d’évacuation, a déclaré le CSRD. Des ressources de sécurité supplémentaires seront déployées en cas de problèmes persistants avec les plaisanciers tentant d’accéder à la zone.

Le lundi 8 août, le TNRD a émis un ordre d’évacuation pour une étendue de terrain le long du côté ouest du lac. Parallèlement à l’émission de l’ordre d’évacuation, le TNRD a déclaré qu’il avait fermé la rampe de mise à l’eau d’Agate Bay à des fins récréatives jusqu’à nouvel ordre. Le district régional a demandé que les gens laissent suffisamment d’espace pour que les aéronefs puissent accéder au lac Adams, notant qu ‘«il est illégal d’interférer avec les efforts de lutte contre les incendies et met à la fois votre sécurité et celle des intervenants en danger».

«Des mesures d’application seront en place pour s’assurer que les embarcations de plaisance n’accèdent pas au lac en utilisant cette rampe de mise à l’eau», a déclaré le TNRD. «De plus, toutes les embarcations sur le lac Adams ne doivent pas voyager au sud de la baie d’Agate et doivent rester à l’écart des aéronefs du BC Wildfire Service qui mènent des activités de suppression des incendies de forêt. Les agents de conservation et la GRC patrouillent sur le lac pour s’assurer qu’il n’y a pas d’accès aux zones de l’ordre d’évacuation actuel.

Le TNRD a déclaré que si les problèmes persistent, il est prêt à travailler avec le gouvernement de la Colombie-Britannique et les juridictions voisines pour utiliser les pouvoirs d’urgence afin de fermer tout accès au lac Adams.

« Il s’agit d’une étape extraordinaire dont nous espérons qu’elle n’est pas nécessaire », a déclaré le TNRD.

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2023District régional de Columbia ShuswapShuswap