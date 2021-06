La zone de paramètres rapides d’Android 12 est meilleure que jamais

Les paramètres rapides sont dans Android a été l’un de ses domaines les plus puissants depuis un certain nombre d’années. Il y a une raison dans nos vidéos « Les 10 premières choses » que nous vous recommandons toujours de personnaliser cela, en particulier les premiers paramètres pour les garder à portée de main. Dans le dernier Android 12 Beta 2, Google a peaufiné les choses davantage et a ajouté quelques nouvelles tuiles douces parmi lesquelles choisir.

La première chose que vous remarquerez est que les vignettes Paramètres rapides sont maintenant extraites de votre fond d’écran, donc les miennes sont roses ici à cause de mon fond d’écran rouge. Plus à ce sujet ici. Vous remarquerez alors probablement que vous n’avez accès qu’à quatre vignettes de paramètres lors du premier balayage, qui s’étend ensuite à huit vignettes avec une seconde. Vous en avez encore plusieurs pages à droite si vous en avez besoin,

Avec le deuxième balayage et la zone Paramètres rapides entièrement révélés, avec le curseur de luminosité en haut, vous devriez également remarquer maintenant qu’un bouton d’alimentation s’est joint en bas. C’est là dans les situations où vous avez peut-être activé Google Assistant en appuyant longuement sur le bouton d’alimentation physique.

Dans cet Android 12 Beta 2, Google a déplacé la zone des commandes d’accueil du menu du bouton d’alimentation vers sa propre vignette Paramètres rapides. Il est étiqueté comme « Contrôle de l’appareil » et il affichera les commandes de votre maison intelligente en un seul clic. Il existe également une nouvelle vignette Google Pay. Pour les personnes soucieuses de la confidentialité, deux nouvelles vignettes pour désactiver ou activer l’accès à la caméra et au microphone sont disponibles.

Dans l’ensemble, j’aime beaucoup la nouvelle zone Paramètres rapides, même si nous avons obtenu une réduction des vignettes/raccourcis lors du premier balayage à seulement quatre. J’aime que les raccourcis home, power et Google Pay aient été ajoutés. Toute l’expérience semble beaucoup plus raffinée maintenant.