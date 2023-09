La zone de frappe au Triple-A deviendra légèrement plus grande à partir de mardi

La zone de frappe des robots deviendra légèrement plus grande au Triple-A à partir de mardi dans le but de mieux refléter les frappeurs individuels plutôt que les moyennes, et l’horloge du lancer sera également modifiée.

Cette saison, les robots ont été programmés pour créer une zone bidimensionnelle en fonction de l’endroit où le ballon traverse le milieu du marbre, à 8 1/2 pouces de l’avant et de l’arrière. La MLB a réduit le haut de la zone à 51 % de la hauteur d’un frappeur contre 56 %. Le système calculait la hauteur moyenne des frappeurs, plutôt que de tenir compte des formes et des positions du corps.

À partir de mardi, les données de chaque joueur provenant du système de suivi de pose Hawk-Eye installé dans chaque stade de baseball seront utilisées pour définir le bas de la zone de frappe au niveau du genou arrière d’un individu pour le système automatisé de frappe de balle. Le haut sera à 5 1/2 pouces au-dessus du milieu des mesures des hanches gauche et droite d’un joueur. La MLB projette que ce sommet soit une balle de baseball au-dessus du bas de la ceinture d’un frappeur.

« Quand vous parlez de matchs plus courts, j’aurais adoré en tant que joueur » – Derek Jeter sur les changements de règles de la MLB

Le changement, rapporté pour la première fois par Baseball America, a été annoncé jeudi lors d’un appel avec les responsables de la MLB et les directeurs de ferme. La MLB estime que le changement restaurera environ un demi-pouce au sommet de la zone de frappe par rapport à la réduction de cette année.

Les arbitres robots sont utilisés pour appeler les balles et les frappes dans la moitié des matchs Triple-A. Un humain travaille l’assiette pour l’autre moitié, et les équipes ont le droit de faire appel aux appels du robot.

Le chronomètre des lancers sera réglé à 17 secondes en tout temps, au lieu de 14 secondes avec les buts vides et de 19 secondes avec les coureurs sur les buts. Lors de la première utilisation de l’horloge dans les ligues majeures cette année, elle a été réglée à 15 secondes sans coureurs et à 20 secondes avec coureurs.

Il s’agit du premier test d’une horloge uniforme chez les mineurs par la MLB, dans le but de collecter des données pour le comité de compétition du sport.

Reportage de l’Associated Press.