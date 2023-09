La zone de conservation proposée vous rapprocherait de la nature – et des morts

Grimpez dans cette section de bois surplombant la baie St. Margarets en Nouvelle-Écosse, passez devant un poirier vieillissant, à travers la boue, la mousse et les enchevêtrements de racines d’épinette exposées, et là émerge enfin une pente douce parsemée de bouleaux jaunes.

C’est ici, ou dans d’autres petites poches entre les arbres, que les amis et les familles transporteront un jour les corps de leurs proches pour les enterrer dans des tombes peu profondes, la chair et les os seront consumés par la terre d’une forêt florissante.

« Ce n’est pas nouveau, c’est un retour à la situation telle qu’elle était », a déclaré Ray Mattholie, qui vit dans le quartier.

« Pour les proches qui viennent nous rendre visite, c’est magnifique, c’est une promenade dans les bois, avec la possibilité de s’arrêter là où ils savent que se trouve leur proche, de réfléchir et de se souvenir. »

C’est du moins la vision de Mattholie et d’un petit groupe de bénévoles qui veulent transformer 11 hectares de terrain derrière l’église anglicane St. Paul’s à French Village, en Nouvelle-Écosse, en un site de conservation avec un acte parallèle intrigant : il servira également un cimetière.

Bref, des petits cimetières dans les bois.

Un biologiste à la retraite a examiné la vie végétale sur le terrain situé derrière l’église anglicane St. Paul. (Richard Cuthbertson/CBC)

Cette initiative fait partie d’un mouvement plus large, relativement nouveau au Canada, mais plus courant dans d’autres parties du monde, visant à repenser les sépultures chrétiennes occidentales typiques d’un point de vue environnemental.

Au lieu d’un embaumement chimique, de cercueils recouverts d’acier fabriqués à partir de bois étranger et de pierres tombales fabriquées à partir de pierre importée, les « enterrements verts » visent à réduire l’empreinte environnementale, avec des corps simplement enveloppés dans du lin ou placés dans des boîtes en pin fabriquées localement.

Mais le projet pour Saint-Paul reflète également une discussion plus profonde sur le deuil : les cimetières ne doivent pas nécessairement être des endroits que les gens évitent, mais peuvent plutôt être des destinations pour une journée, où les familles peuvent se baigner dans la lumière du soleil scintillant à travers les feuilles, et les enfants peuvent jouer et explorer.

« Nous avons tendance maintenant à essayer de cacher la mort », a déclaré Louisa Horne, qui est issue de l’Église Unie et qui participe aux efforts bénévoles de St. Paul’s. « Mais c’est pourtant une partie importante de nos vies. »

Le groupe espère bientôt demander le statut de site de conservation. (Richard Cuthbertson/CBC)

Les cimetières naturels font partie du paysage du Royaume-Uni depuis au moins les années 1990. Ils poussent également aux États-Unis. L’un d’eux, à l’extérieur de Pittsburgh, possède un zoo pour enfants.

Mattholie, membre de l’église St. Paul et vice-président de la Green Burial Society of Canada, se souvient d’avoir visité un lieu de sépulture naturel au Pays de Galles qui était un pâturage pour moutons. Seules les coordonnées GPS indiquaient l’emplacement des tombes.

Au Canada, y compris en Nouvelle-Écosse, un nombre croissant de cimetières ont réservé des zones pour les sépultures vertes. Le cimetière interconfessionnel de Sunrise Park, à Hatchet Lake, à l’extérieur d’Halifax, est certifié par la Green Burial Society of Canada. Deux cimetières gérés par la municipalité régionale d’Halifax permettent des enterrements écologiques.

Mais ce qui est prévu pour les deux kilomètres de terrain derrière St. Paul’s est encore assez inhabituel au Canada : des lieux de sépulture nichés dans la forêt.

Le révérend Marian Lucas-Jefferies, coordonnatrice du réseau environnemental du diocèse anglican de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, a déclaré que les enterrements naturels sont au cœur de l’amour de toutes les créations de Dieu et de l’amour de son prochain.

Elle a souligné que de tels enterrements sont courants dans les traditions musulmanes et juives, et elle espère qu’à sa mort, son corps sera enterré dans les bois derrière Saint-Paul.

« Je ne vais pas durer éternellement », a déclaré Lucas-Jefferies. « Je tire une grande satisfaction de savoir que ce qui m’arrivera après ma mort, c’est-à-dire mon corps, ne causera pas de dommages à la planète. »

Le terrain derrière l’église anglicane St. Paul’s était autrefois une ferme, et il y a encore de vieux pommiers. (Richard Cuthbertson/CBC)

Le groupe de St. Paul’s est sur le point de demander au ministère des Ressources naturelles un statut de conservation pour son territoire. Un biologiste à la retraite a examiné la vie végétale.

Au cours d’une randonnée matinale, un ornithologue a détecté 40 espèces différentes d’oiseaux, selon Horne.

C’est aussi une sorte de « laboratoire d’apprentissage ». Les étudiants en informatique cherchent à développer une application « arbre parlant » où les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur la région via leur téléphone.

Des étudiants en construction du Nova Scotia Community College ont examiné une vieille fondation en pierre sur la propriété, qui était autrefois une ferme. Les étudiants pilotes de drones se sont entraînés derrière St. Paul’s au cours de l’été.

Un réseau de sentiers sera éventuellement construit, adapté aux personnes âgées. L’église peut remplir une double fonction de lieu de culte et de centre d’interprétation.

Une partie de la vision inclut des « jardins de guérison ». Sur les lieux de sépulture, qui relèveront de la réglementation provinciale, les noms pourraient être gravés sur les rochers de granit à proximité. Un banc peut délimiter un emplacement. Mais la nature pourra lentement empiéter.

Les emplacements des tombes seront choisis avec soin. Une grande partie de la Nouvelle-Écosse est constituée de roches, et creuser à la main peut être un défi dans un sol rempli de rochers. De nombreuses racines d’arbres posent problème.

Les tombes ne feront pas plus d’un mètre de profondeur, soit moins qu’un enterrement conventionnel. Ceci est intentionnel, car les niveaux d’oxygène seront plus élevés et la décomposition sera plus rapide.

Le cimetière de l’église anglicane St. Paul est représenté. (Richard Cuthbertson/CBC)

À bien des égards, St. Paul’s est typique de nombreuses vieilles églises de campagne de la province. Le terrain sur lequel se trouve le bâtiment a été cédé au seigneur évêque du diocèse de la Nouvelle-Écosse il y a 200 ans.

Il y a un petit cimetière devant, avec des pierres tombales décolorées. Des cimetières comme ceux-ci sont beaux à leur manière et font partie du rituel pour de nombreuses personnes, a déclaré Horne. Mais la plupart des visiteurs n’y passent pas plus de quelques minutes.

« Je sais qu’avec les membres de ma propre famille qui se trouvent dans ces cimetières typiques, j’y vais, je balaie, je prends une couronne, je fais tout ce que je veux faire dans le cadre de mon souvenir », a déclaré Horne.

« Mais ce n’est pas quelque chose où je dirais que je vais emmener mes petits-enfants pour l’après-midi et que nous allons nous promener et parler de leur arrière-grand-mère. »