On craint que la CHINE construise sa propre version de la zone 51 au milieu d’un désert radioactif éloigné.

Des images satellites du site mystérieux ont émergé alors que la course entre Pékin et l’Occident pour développer des armes secrètes et des avions super furtifs s’accélère.

Il semble que la Chine ait choisi un ancien site d’essais nucléaires comme installation d’essais secrète Crédit : Google

Les images satellites ont émergé alors qu’une course aux armements entre la Chine et l’Occident s’accélère Crédit : Google

La zone 51 est située dans la partie sud du Nevada, à seulement 83 miles au nord-nord-ouest de Las Vegas.

C’est le nom commun d’une installation hautement classée de l’US Air Force (USAF) dans le champ d’essai et d’entraînement du Nevada.

On pense que la base aérienne est le foyer du développement et des tests d’avions expérimentaux et de systèmes d’armes.

Des avions tels que le SR-71 Blackbird ultra-rapide et volant à haute altitude y ont été construits et testés, selon des rapports.

On dit aussi depuis longtemps que c’est la principale base américaine pour tester les ovnis capturés et écrasés.

Il semble maintenant que la Chine ait choisi une ancienne zone d’essais nucléaires dans un coin reculé de la province du Xinjiang pour sa propre installation d’essais secrète.

Une douzaine de bâtiments sont en cours de construction le long du tronçon de piste préexistant de trois milles, montrent des photos satellites de la région.

« Je pense que nous observons ce qui semble être une installation assez importante pour les activités spatiales militaires de la Chine qui semble se développer », a déclaré à NPR Ankit Panda, du Carnegie Endowment for International Peace.

ESSAIS NUCLÉAIRES

La base est située à Lop Nur, un ancien lac salé précédemment utilisé comme site d’essais nucléaires, ce qui signifie que la zone est radioactive.

La piste est au bord de la zone d’essai, mais les experts pensent que la Chine l’utilise pour lancer et atterrir des avions spatiaux militaires.

La Chine est connue pour développer secrètement son propre bombardier furtif stratégique appelé le H-20 « God of War ».

Sa portée de 5 000 milles signifie qu’il est capable de frapper Guam et d’autres installations clés des États-Unis, ce qui en fait un « changeur de jeu » selon les experts.

Jon Grevatt, spécialiste des avions de guerre et analyste de la défense Asie-Pacifique chez Janes, source de renseignement de défense et de sécurité, a déclaré que le nouvel avion était une étape importante dans la réalisation de cet objectif.

« Si l’avion devient opérationnel, il a le potentiel de changer la donne », a-t-il déclaré au South China Morning Post :

Le nouveau bombardier serait équipé de missiles de croisière nucléaires et conventionnels.

Certains théoriciens du complot pensent que la zone 51 est le site d’un crash extraterrestre Crédit : Alamy