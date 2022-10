La “Zombie Angelina Jolie” iranienne révèle son vrai visage après sa sortie de prison pour blasphème

L’Iranienne Sahar Tabar, également connue sous le nom de “Zombie Angelina Jolie”, occupe une place sur la liste des tendances mercredi. Elle est à nouveau tendance à cause de la vidéo où elle a révélé son vrai visage après sa sortie de prison en 2020. Fatemeh Khishvand, qui utilise le pseudonyme “Sahar Tabar” sur Instagram, a été condamnée en octobre à 10 ans de prison pour blasphème et corruption. 2019. Elle avait d’abord attiré l’attention des médias internationaux lorsqu’elle avait publié des photos effrayantes d’elle-même ressemblant étrangement à “Zombie” Angelina Jolie en 2017. Elle avait l’habitude d’exprimer ses opinions sur divers problèmes sociaux sur Instagram, qui ont été qualifiés de contraires à l’éthique par le police des mœurs en Iran. Après avoir purgé 14 mois de prison, elle a été libérée en 2020. Sahar est ensuite apparue dans une interview télévisée avec Rokna, où elle a dévoilé son vrai visage. C’était totalement différent de son look déformé et effrayant d’Angelina Jolie “Zombie”, pour lequel elle avait subi diverses chirurgies esthétiques, comme le prétendaient les médias.

Les photos et vidéos de Sahar Tabar révélant son visage réel et normal lors de l’interview sont devenues virales en un rien de temps et maintenant, elles ont refait surface sur les réseaux sociaux. Dans l’interview, elle a révélé que les photos virales étaient le résultat d'”effets informatiques”. “Ce que vous avez vu sur Instagram, ce sont les effets informatiques que j’ai utilisés pour créer l’image”, a-t-elle déclaré au média d’État, a rapporté The Sun.

Sahar Tabar a révélé qu’elle “voulait être célèbre depuis que je suis enfant” et c’est pourquoi, elle a compris que “le cyberespace était un moyen facile” d’atteindre son objectif. “C’était beaucoup plus facile que de devenir acteur”, a-t-elle déclaré, a rapporté The Sun.

Cependant, après avoir purgé un certain temps en prison, son point de vue sur la renommée des médias sociaux a changé. Elle ne veut plus devenir célèbre sur Instagram. “Je suis sûr que je ne mettrai même plus Instagram sur mon téléphone, et encore moins avoir une page.”

Selon le rapport de The Sun, Sahar n’a pas intentionnellement basé son personnage de zombie sur Angelina Jolie. Elle a juste changé le maquillage de ses photos et les a éditées comme une “blague”.

Sahar Tabar avait, lors de l’interview, également exprimé ses regrets d’avoir partagé les photos effrayantes d’elle-même. “Ma mère me disait d’arrêter, mais je n’ai pas écouté”, a-t-elle dit et ajouté, “Parfois, les mots d’un étranger ou d’un ami peuvent être plus importants que ceux d’un parent”, a rapporté The Sun.

Pendant son séjour en prison, Sahar Tabar avait contracté le COVID-19 et était sous assistance respiratoire. Un appel pour sa libération a été déposé par son avocat mais il a été rejeté par le juge.

