La star iranienne des médias sociaux, 19 ans, Sahar Tabar, connue sous le nom de « Zombie Angelina Jolie », est libérée sous caution quelques jours après avoir été condamnée à 10 ans de prison pour « obscénité ». Le vrai nom de Tabar est Fatemeh Khishvand et son arrestation avait fait l’actualité mondiale la semaine dernière.

La militante et journaliste iranienne Masih Alinejad a manifesté son soutien. Masih a rapporté la nouvelle de l’arrestation de l’adolescente sur Twitter le 11 décembre et a également déclaré que sa libération sous caution était le résultat d’une « pression médiatique massive ». Le tweet partagé avec une vidéo a reçu plus de 14 000 vues et a suscité un fort soutien de la part des internautes.

Dans un autre tweet, l’activiste a contacté l’actrice Angelina Jolie pour l’aider. Dans une vidéo accompagnée d’un appel à Jolie pour qu’elle rejoigne la cause, elle a écrit: « J’appelle Angelina Jolie à aider une fille iranienne de 19 ans qui a été condamnée à 10 ans de prison pour avoir utilisé du maquillage et Photoshop pour se transformer en Angelina. La République islamique a une histoire de tourmenter les femmes. Nous devons être unis contre cet apartheid de genre ».

J’appelle Angelina Jolie à aider une fille iranienne de 19 ans qui a été condamnée à 10 ans de prison pour avoir utilisé le maquillage et Photoshop pour se transformer en Angelina. La République islamique a une histoire de tourmenter les femmes. Nous devons être unis contre cet apartheid de genre pic.twitter.com/Z5Y8yMsY76– Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) 11 décembre 2020

Le tweet a enregistré plus d’un point de vue lakh et compte plus de 3500 likes. Selon certains rapports de l’Agence de presse iranienne des droits de l’homme, Tabar a d’abord été emprisonné pour avoir insulté le hijab et l’obscénité. Alinejad a écrit: «Chère Angelina Jolie! Nous avons besoin de votre voix ici. Aidez-nous », dans un autre Tweet.

10 ans de prison pour une Instagrameuse iranienne qui a utilisé le maquillage et Photoshop pour devenir une zombie Angelina Jolie. Sahar Tabar n’a que 19 ans. Sa blague l’a amenée en prison. Sa mère pleure tous les jours pour faire libérer sa fille innocente. Chère Angelina Jolie! nous avons besoin de votre voix ici. Aidez nous. pic.twitter.com/0QTzSv2c5v– Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) 11 décembre 2020

Tabar est devenue une star de l’internet en 2017 lorsqu’elle a subi 50 chirurgies esthétiques pour ressembler à Angelina Jolie. Ses photos post-transformation sont devenues virales, gagnant près de 4,86000 abonnés sur Instagram et elle est devenue connue sous le nom de « Zombie Angelina Jolie ».

Tabar avait affirmé que la transformation était due à Photoshop et à beaucoup de maquillage, selon le Courrier quotidien.

Elle a également contracté Coronavirus en avril de cette année.

Tabar avait dit que ce look était dû au maquillage. Elle a également déclaré qu’elle peignait son visage d’une manière terriblement drôle à chaque fois qu’elle publiait une photo. Elle a également appelé cela une «manière de s’exprimer, une sorte d’art». Dans une interview, elle a également partagé qu’être célèbre était son rêve d’enfance et qu’elle voulait gagner des abonnés Instagram malgré les objections de sa mère.

Elle avait déjà été arrêtée le 5 octobre 2019, sous des accusations d’« obscénité », de « blasphème », d’« encouragement des jeunes à la corruption » et de « gain de revenus par des moyens inappropriés ».