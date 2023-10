La Zions Bank, fondée par l’Église, s’apprête à célébrer son 150e anniversaire

Après la fin de la guerre civile, le système bancaire américain s’est développé à pas de géant, alimenté par des industriels qui voyaient des opportunités dans l’expansion vers l’ouest et dans l’émergence de systèmes ferroviaires transcontinentaux qui relieraient de nouveaux territoires aux entreprises et à la population établies à l’est du Mississippi. .

Mais à l’époque comme aujourd’hui, la spéculation financière sur les nouvelles technologies était pleine de risques et n’était pas à l’abri des turbulences financières en dehors des frontières de l’Union, toujours en expansion.

Avant la panique financière de 1873, un krach boursier européen a entraîné un exode massif de capitaux mené par des investisseurs étrangers qui ont investi de l’argent dans des obligations ferroviaires américaines, autrefois des véhicules d’investissement très rentables, dont la valeur commençait à décliner à mesure que les infrastructures ferroviaires nouvellement construites dépassaient le rythme. demande.

Au cours de l’été 1873, quelques mois avant un événement qui allait marquer le début d’une véritable crise financière aux États-Unis, le président Brigham Young de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a convoqué une réunion des dirigeants locaux pour discuter de l’organisation d’une nouvelle une banque d’épargne, une institution locale qui créerait un refuge financier pour les résidents, dont beaucoup avaient émigré dans le territoire de l’Utah au cours des 26 années précédentes.

Un peu plus d’un mois après cette première réunion, le 6 août 1873, des statuts furent déposés pour créer la Caisse d’épargne et la Société de fiducie de Zion et quelques semaines plus tard, le Deseret News rapporta les perspectives optimistes du président Young pour cette nouvelle entreprise.

« Cela sera d’un avantage considérable pour ceux qui souhaitent économiser de l’argent pour l’émigration de leurs amis, car les intérêts sont importants et des sommes aussi faibles que 1,00 $ seront reçues, qui, si elles sont continuellement augmentées, atteindront bientôt un montant considérable. , et les déposants ne manqueront pratiquement pas d’argent », a déclaré le président Young, selon un article du Deseret News publié le 22 août 1873.

Signatures de Brigham Young et d’autres dirigeants de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours dans un grand livre bancaire dans les bureaux de la Zions Bank à Salt Lake City, le mercredi 20 septembre 2023. Scott G Winterton, Deseret Nouvelles

Cette confiance initiale s’avérerait fondée puisque la Zion’s Bank and Trust, qui a officiellement ouvert ses portes le 1er octobre 1873, survivrait à la plupart de ses concurrents de l’époque et célébrerait cette année son 150e anniversaire.

Le début

Quelques semaines seulement avant l’ouverture de la nouvelle banque, dans une tournure d’événements qui avait beaucoup en commun avec les récentes faillites de banques américaines surendettées dans les investissements technologiques, la banque Jay Cooke & Co., basée à Philadelphie, a été arrêtée. par une ruée des déposants et une extension excessive des obligations ferroviaires qui conduiraient à sa faillite. Par la suite, des centaines d’entreprises et de banques cesseront leurs activités, des dizaines de milliers de personnes perdront leur emploi et une période de détresse financière nationale, désormais appelée la longue dépression, durera jusqu’en 1877.

Mais Zion’s Bank and Trust résisterait à cette tempête, et à bien d’autres, pour devenir une puissance bancaire régionale, Zions Bancorporation, une institution financière multimarque qui compte désormais plus de 400 succursales dans 11 États occidentaux. Zions Bank est une division de Zions Bancorporation.

Le secret de sa longévité et de son succès ? Les dirigeants des banques affirment qu’il est primordial de rester fidèle aux humbles racines de l’entreprise, même si celle-ci est devenue l’une des principales institutions financières du pays.

« Je pense que cela nous ramène au concept selon lequel nous avons toujours pensé que la banque est une activité locale », a déclaré le président-directeur général de la Zions Bank, Scott Anderson, dans une interview accordée à Deseret News. « Au fur et à mesure de notre croissance, nous avons procédé communauté par communauté et nous avons donné la priorité aux liens avec ces communautés et aux relations personnelles avec chaque client. »

Anderson a déclaré que Zions a élargi sa profondeur et son ampleur en tant qu’entreprise en phase avec la croissance de l’Utah et de l’Occident et que son histoire peut être considérée en deux périodes distinctes.

Pendant ses 87 premières années, la banque a appartenu à l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et, au cours de ces décennies, l’histoire de la banque a été étroitement parallèle à la croissance de l’Église, a déclaré Anderson. Jusqu’en 1957, la banque a eu une succession de présidents de banque non traditionnels – tous des dirigeants de l’Église. La nomination en tant que président de banque était généralement pour eux un poste à vie, correspondant à leur mandat de président d’église.

Deuxième acte

En 1960, un groupe d’investisseurs dirigé par Roy W. Simmons a racheté la participation majoritaire de l’Église dans la banque. Selon Anderson, cela a marqué le début de l’ère moderne de la banque et le début d’une période d’expansion rapide.

Simmons a assumé le rôle de directeur général en 1964 et deux ans plus tard, la société est devenue publique dans le cadre d’une offre d’actions qui a permis de lever des capitaux pour alimenter la croissance et a créé une nouvelle entité mère qui allait devenir Zions Bancorporation. Au moment où Simmons a acquis la banque, celle-ci comprenait quatre succursales et bureaux à Salt Lake City avec un actif total d’environ 120 millions de dollars. En 1970, l’entreprise comptait 25 succursales dans tout l’État et possédait un actif de 300 millions de dollars.

C’est également l’année où le fils de Roy Simmons, Harris, a commencé son premier emploi à la banque, travaillant à temps partiel pour déposer des chèques annulés. Harris Simmons continuerait à consacrer son temps à l’entreprise familiale, travaillant lorsque le temps le permettait pendant ses années de premier cycle à l’Université de l’Utah.

Harris Simmons poursuivrait des études de troisième cycle en dehors de l’État et obtiendrait un MBA de la Harvard Business School. En 1981, il était de retour, assumant le rôle de directeur financier de Zions Bancorporation. Et, neuf ans plus tard, il a succédé à son père à la tête du PDG.

Dans son rôle de leader, Harris Simmons a poursuivi l’arc d’expansion commencé par son père. Il a souligné les changements intervenus dans la réglementation bancaire fédérale dans les années 1980, qui ont contribué à ouvrir de nouvelles opportunités d’expansion dans les États occidentaux. À l’heure actuelle, Zions Bancorporation gère quelque 90 milliards de dollars d’actifs.

Dans une interview accordée à Deseret News, Harris Simmons a déclaré qu’au début de l’histoire de la banque, le président Young avait prédit que Zion’s Bank and Trust finirait par s’étendre sur tout le territoire de l’Utah, une région dont les frontières englobaient la majeure partie de l’Utah, du Nevada et des parties de la Californie, de l’Oregon, Idaho, Wyoming, Nouveau-Mexique, Colorado et Californie. Il s’avère que c’est exactement ce qui se produirait, et plus encore.

Harris Simmons, président-directeur général de Zions Bancorperation, pose pour des photos dans son bureau de Salt Lake City le mercredi 20 septembre 2023. Scott G Winterton, Deseret Nouvelles

À mesure que la banque élargissait son champ d’action, Harris Simmons a noté que le monde de la banque moderne est également devenu une activité axée sur la technologie, et que Zions Bancorporation a investi massivement, consacrant environ 400 millions de dollars par an à son infrastructure technologique et à son personnel.

« Une grande partie de la partie transactionnelle de l’entreprise s’effectue via des téléphones, des appareils et Internet », a déclaré Harris Simmons. « Nous avons l’intention et nous nous engageons à bien faire cela. »

Alors que la rapidité et la facilité des transactions électroniques continuent de remodeler le monde bancaire, Harris Simmons a déclaré que l’entreprise restait un effort centré sur les personnes et a souligné que chaque succursale et les personnes qui y travaillent établissent des liens qui vont au-delà des services bancaires et financiers.

« Nous sommes les gestionnaires de plusieurs milliards de dollars d’économies qui appartiennent à de très nombreux particuliers et entreprises sur les marchés que nous servons », a déclaré Harris Simmons. « Nous utilisons ces économies pour investir dans ces communautés, des investissements qui en font de meilleurs endroits où vivre. Et nos collaborateurs sont très engagés dans les communautés où ils vivent et travaillent.

« Ce qui m’attire le plus dans le secteur bancaire, c’est que nous sommes en mesure d’utiliser un bilan ainsi que nos collaborateurs pour résoudre des problèmes. Et nous espérons que nous avons apporté une réelle contribution au fil des années et que nous le serons pendant de nombreuses années encore. »