La Zambienne Barbra Banda signe un nouveau triplé dans le thriller de Tokyo 2020 contre la Chine – Bilan olympique de football féminin | Actualités footballistiques

L’attaquante Barbra Banda a inscrit son deuxième tour du chapeau consécutif alors que la Zambie a fait match nul 4-4 contre la Chine lors d’une rencontre palpitante à Tokyo 2020, tandis que les États-Unis ont battu la Nouvelle-Zélande 6-1.

Après avoir marqué un triplé lors de la défaite 10-3 de la Zambie face aux Pays-Bas, Banda a consolidé son statut de joueuse de la compétition avec un autre tour du chapeau dans le groupe F.

La Chine avait sa propre machine à buts avec Wang Shuang, qui a marqué quatre fois, dont un penalty en fin de match, pour gagner un point mérité à son équipe au stade Miyagi de Rifu.

Wang est devenu seulement le troisième joueur à marquer quatre buts dans un match aux Jeux et le deuxième du tournoi après la Néerlandaise Vivianne Miedema.

Image:

Wang Shuang a marqué les quatre buts pour la Chine



le Etats-Unis a rebondi après sa défaite d’ouverture avec une déroute 6-1 de Nouvelle-Zélande.

Les États-Unis ont été stupéfaits par la Suède lors du premier match, s’inclinant 3-0. Il s’agissait de la première défaite de l’équipe depuis janvier 2019, mettant fin à une séquence de 44 matchs sans défaite. Les États-Unis n’avaient pas non plus marqué pour la première fois depuis 2017.

Image:

Rose Lavelle célèbre son premier but pour les USA



Mais ils ont pris un départ parfait samedi. Rose Lavelle a marqué après une passe bien placée de Tobin Heath à la neuvième minute pour donner aux États-Unis une avance rapide. La tête de Lindsey Horan en fin de première mi-temps a vu les États-Unis doubler leur avance. C’était le 23e but international de Horan lors de sa 100e apparition en équipe nationale.

Cela aurait pu être pire pour la Nouvelle-Zélande, mais les États-Unis ont inscrit quatre buts refusés – tous pour hors-jeu – en première mi-temps.

Un but contre son camp d’Abby Erceg a porté l’avance des États-Unis à 3-0, mais la Nouvelle-Zélande a privé ses adversaires d’une cage inviolée avec le but de Betsy Hassett à la 72e minute.

Image:

Lindsey Horan a marqué lors de sa 100e sélection pour les États-Unis



Christen Press, qui est entré en tant que remplaçant en deuxième mi-temps, a marqué le quatrième avec 10 minutes à jouer, avant qu’Alex Morgan n’en ajoute un autre peu de temps après. Un autre but contre son camp néo-zélandais a clôturé la déroute dans le temps additionnel.

Suède récupéré pour poursuivre leur course dominante à Tokyo avec une victoire de 4-2 sur Australie.

Trois jours après les superbes championnes du monde des États-Unis, la Suède était à nouveau sur le devant de la scène avec un but de Fridolina Rolfo en première mi-temps avant que le capitaine australien Sam Kerr n’égalise juste avant la mi-temps.

Dans une seconde mi-temps chargée de buts, Kerr a donné une avance de 2-1 à Matilda, seulement pour la Suède qui a marqué trois buts rapides grâce à Lina Hurtig, Stina Blackstenius et le deuxième de Rolfo.

Image:

La Suède et l’Australie se sont rencontrées dans le groupe G



Il y avait encore de la place pour plus de drame au Saitama Stadium alors que l’Australie a obtenu un penalty tardif, mais Kerr s’est vu refuser un triplé alors que la gardienne Hedvig Lindahl a sauvé son tir au but. La Suède a tenu bon pour remporter les trois points et prendre la tête du groupe G.

Le but de Dominique Janssen à la 79e minute a tiré le Pays-Bas à un nul 3-3 avec Brésil.

Miedema a donné l’avantage aux Néerlandais dès la troisième minute, mais Debinha a répliqué avec un égaliseur peu de temps après. Les équipes étaient à égalité jusqu’à la 59e minute, lorsque Miedema en a marqué un autre.

Image:

Le but tardif de Dominique Janssen a assuré un match nul pour les Pays-Bas



Marta a converti un penalty pour porter le score à 2-2 à la 64e minute, avant que le but de Ludmila environ quatre minutes plus tard ne donne une avance temporaire au Brésil.

Janssen a ensuite tiré à la maison avec 11 minutes à jouer pour assurer un point pour les Pays-Bas.

Janine Beckie a marqué deux fois alors que le Canada a vaincu Chili 2-1 dans le groupe E.

Image:

Janine Beckie (à gauche) a marqué les deux buts du Canada dans leur victoire



Beckie a frappé le poteau avec un penalty à la 21e minute, mais elle a marqué peu de temps après, marquant d’un centre de Nichelle Prince.

Beckie a ajouté son deuxième au début de la deuxième demie avant que Karen Araya ne retire un but pour le Chili à la 57e minute. C’était le premier but olympique de La Roja lors de ses débuts dans le tournoi.

Ailleurs dans le groupe E, Grande Bretagne qualifié pour les huitièmes de finale olympique de football alors qu’Ellen White a inscrit un troisième but en deux matchs pour leur donner une victoire 1-0 sur les hôtes Japon.