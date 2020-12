La comédienne et présentatrice canadienne de YouTube, Lilly Singh, a utilisé ses plateformes de médias sociaux pour exprimer son soutien aux agriculteurs qui protestaient contre les lois agricoles controversées en Inde.

Singh, dont les parents ont émigré du Pendjab, a récemment publié une vidéo TikTok pour informer ses fans et ses partisans de la « plus grande manifestation humaine » historique de l’Inde.

Dans la vidéo, elle dit: « Arrêtez! Saviez-vous que la plus grande manifestation humaine de l’histoire se déroule actuellement en Inde. J’ai beaucoup parlé de la manifestation des agriculteurs en Inde. »

En bref, les agriculteurs protestent contre les nouvelles lois agricoles affectant leurs moyens de subsistance et ils ont protesté pacifiquement mais n’ont pas reçu de réponses pacifiques, avant d’ajouter: «Ce que vous pouvez faire, c’est faire un don et sensibiliser parce que les médias ne parlent pas de ça.

Singh mentionne également quelques poignées sociales que ses fans peuvent suivre et lire sur tout le problème qui se passe en Inde.

Sur Twitter, Singh a écrit: «Le droit de manifester et de parler pacifiquement et de ne pas faire face à la violence est fondamental. Nous ne pouvons jamais le perdre. Si nous le perdons quelque part, nous perdons tous une grande partie de nous-mêmes en tant que personnes partout. . «

Plus tôt, Singh a parlé de suicides d’agriculteurs au Pendjab et que les nouveaux changements ne feront que les abattre et entraver leur capacité à subvenir aux besoins et à survivre.

Le suicide des agriculteurs du Pendjab est un problème depuis longtemps et ces changements ne contribuent PAS à leur capacité à subvenir aux besoins et à survivre. Je vous encourage tous à lire ceci. Sur IG j’ai trouvé @sikhexpo très utile. – Lilly Singh (@Lilly) 29 novembre 2020

Des milliers d’agriculteurs de l’Haryana, du Pendjab et d’autres États ont organisé des manifestations aux postes frontières de Delhi pour protester contre les nouvelles lois agricoles, qui craignent de démanteler le système de prix minimum, les laissant à la «merci» des grandes entreprises.

Mardi 8 décembre, les groupes d’agriculteurs observent aujourd’hui un Bharat Bandh (fermeture rurale) pour protester contre les nouvelles lois agricoles controversées, plusieurs syndicats du commerce et des transports apportant leur soutien et presque tous les partis d’opposition soutenant également leurs revendications. Les dirigeants paysans ont déclaré que leur grève restera pacifique et qu’aucun magasin ni établissement ne sera fermé de force à cause du Bandh.

Vous pouvez regarder toutes les mises à jour en direct du Bharat Bandh ici.