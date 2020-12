Xiaomi a présenté une nouvelle smartwatch baptisée Mi Watch Lite, basée sur la Redmi Watch lancée en Chine le mois dernier.

La Mi Watch Lite arbore un écran tactile couleur de 1,4 « avec une résolution de 320×320 pixels, qui a un réglage automatique de la luminosité et une densité de pixels de 323 ppp. La smartwatch prend en charge plus de 120 cadrans de montre, certains d’entre eux vous permettant de choisir les informations que vous souhaitez voir sur l’écran.

La Mi Watch Lite est livrée avec un compteur de pas automatique et prend en charge 11 modes d’entraînement, qui incluent la course en plein air, le cyclisme en plein air, le cyclisme en salle, le tapis roulant, la natation en eau libre, la natation en piscine, le style libre, le cricket, le trekking, le trail et la marche.

De plus, la smartwatch est livrée avec un suivi du sommeil, une surveillance de la fréquence cardiaque et une respiration guidée, ce qui devrait vous aider à réduire votre niveau de stress. Les autres fonctionnalités de la Mi Watch Lite comprennent les appels entrants, les alertes de notification par SMS et d’application, le contrôle de la musique, les alertes d’inactivité, la recherche de téléphone et le bulletin météo.

La Xiaomi Mi Watch Lite a également un GPS à bord, ce qui manque à la Redmi Watch. En plus du GPS, la smartwatch est également livrée avec GLONASS et un baromètre.

L’alimentation de l’ensemble est une batterie de 230 mAh, qui est censée offrir jusqu’à neuf jours d’autonomie. Et une fois qu’il est complètement vidé, vous pouvez le charger complètement avec la station d’accueil fournie en deux heures.

La Xiaomi Mi Watch Lite est proposée dans trois boîtiers de montre et cinq bracelets: rose, ivoire, noir, bleu marine et olive.

Xiaomi n’a pas encore révélé les détails de prix et de disponibilité de la Mi Watch Lite, mais compte tenu du prix CNY299 de la Redmi Watch qui se traduit par 45 $, vous pouvez vous attendre à ce que la Mi Watch Lite ait un prix similaire sur les marchés mondiaux.

La source