La Xbox Series S tombe à 250 $ pour les vacances, la cible comprend également une carte-cadeau de 50 $

Les joueurs ont eu du mal à mettre la main sur certaines consoles au cours des dernières années, y compris l’insaisissable Xbox série X. Cependant, jouer à des jeux de nouvelle génération est devenu un peu plus facile et plus abordable. À l’heure actuelle, plusieurs détaillants, dont , et offrent 50 $ de rabais sur Série Sle cousin “léger” de la série X, qui ramène le prix au plus bas historique de 250 $.

Tous les détaillants n’ont pas fixé de date d’expiration pour cette offre, il n’y a donc aucune garantie pendant combien de temps elle sera disponible. Bien que compte tenu de la popularité de ces consoles, il y a de fortes chances qu’elles se vendent rapidement, alors passez votre commande rapidement si vous espérez en acheter une à ce prix. Target offre également une carte-cadeau gratuite de 50 $ avec l’achat, bien qu’il n’y ait pas de consoles disponibles pour l’expédition, vous devrez donc en trouver une en stock dans un magasin près de chez vous si vous espérez profiter de cette offre.

La série S est la version compacte de la Xbox Series X plus volumineuse. Bien qu’elle puisse toujours exécuter des jeux de nouvelle génération comme Halo infini, la série S n’a pas de lecteur de disque, donc tous vos jeux devront être des téléchargements numériques. Et à cause de cela, le stockage de 512 Go se remplira rapidement, bien que cela soit facilement (bien que coûteux) résolu avec un .

Bien qu’il ne prenne pas en charge la vidéo 4K, il correspond à la fréquence d’images de 120 images par seconde de la série X pour un mouvement ultra-fluide. Et à moins de 3 pouces d’épaisseur, il est également beaucoup plus compact. Si vous êtes inconditionnel de votre jeu, cela vaut peut-être la peine d’attendre les problèmes de stock pour essayer d’attraper une série X, mais si vous cherchez simplement un moyen de profiter de certains de ces jeux de nouvelle génération, la série S est une excellente option pour les joueurs plus occasionnels. Surtout quand on peut le trouver en solde.

