La WWE travaille pour signer un nouveau contrat à Daniel Bryan

Le monde de la lutte s’est interrogé sur l’avenir de Daniel Bryan après sa défaite contre Roman Reigns la semaine dernière à SmackDown. Ils ont maintenant été frappés par une autre salve après un développement choquant car le contrat de Bryan avec la société a peut-être expiré.

Selon un rapport Fightful, le contrat de Bryan a expiré ou devait expirer la semaine dernière après son combat de championnat universel contre Reigns. Plusieurs sources à l’intérieur et à l’extérieur de la WWE ont noté qu’elles avaient entendu parler de l’expiration du contrat, mais ont également fait remarquer que Bryan n’avait pas parlé ouvertement de son statut de contrat ou du moins qu’elles en étaient au courant. Il a également été noté que Bryan aurait pu signer un nouvel accord depuis lors ou est prêt à continuer à travailler pour l’entreprise sans contrat. La publication a également signalé qu’il n’y avait aucune fuite concernant Bryan faisant ses adieux dans les coulisses.

Pendant ce temps, Observateur de lutte a rapporté que la WWE était en train de signer un nouvel accord avec Bryan le plus tôt possible. L’homme de 39 ans, ces dernières semaines, a laissé entendre qu’il pourrait potentiellement travailler pour plusieurs entreprises dans un proche avenir. Cependant, il n’était pas sûr que la WWE permettrait qu’une telle chose se produise. Mais avec l’épisode du contrat qui sort à l’air libre, Bryan semble avoir le dessus dans les futures négociations contractuelles.

Avec l’expiration de son contrat, il est certain que Bryan pourrait aller ailleurs, comme AEW. La société parvenue a signé de nombreux lutteurs qui ont quitté la WWE au cours des deux dernières années. Cependant, Bryan est déjà un grand de tous les temps car le quadruple champion de la WWE et le quintuple champion du monde est l’une des meilleures stars de la WWE. Et la société fera de grands efforts pour le garder avec eux à tout prix s’ils sentent qu’il se hasardera ailleurs.

