La WWE suspend Ronda Rousey pour avoir “attaqué” l’arbitre à SummerSlam – National

World Wrestling Entertainment (WWE) a infligé une amende et suspendu indéfiniment la lutteuse Ronda Rousey après avoir « attaqué » un officiel à WWE SummerSlam samedi.

Rousey, 35 ans, a perdu le match pour le titre féminin contre Liv Morgan à Nashville, Tennessee.

Selon la WWE, Rousey a contesté le prétendu échec de l’arbitre Dan Engler à remarquer que son adversaire tapait pendant qu’il comptait le tombé.

En réponse, Rousey a attrapé l’arbitre par le bras et l’a jeté par-dessus son épaule et sur le sol du ring, pendant que la foule au Nissan Stadium se déchaînait. Elle a ensuite utilisé ses jambes pour épingler Engler jusqu’à ce qu’un autre officiel puisse séparer la paire.

Lundi, la WWE a publié une brève déclaration informant les fans de la suspension et de l’amende de Rousey pour “un montant non divulgué”.

“En raison de sa suspension, Rousey n’apparaîtra pas dans le Friday Night SmackDown de cette semaine”, a conclu la société.

La légitimité de l’attaque de Rousey et de la suspension subséquente n’est pas claire – souvent, les artistes de lutte professionnelle planifieront à l’avance un événement qui entraînera une suspension pour prendre un congé.

Rousey a cependant ouvertement parlé de l’incident sur les réseaux sociaux, affirmant que l’arbitre avait injustement jugé le match.

Sur Instagram, Rousey a partagé trois photos du match pour le titre féminin et a tagué la WWE en écrivant : “Hey @wwe si vous pouviez arrêter de me baiser pour mettre vos filles en or à chaque ppv majeur, ce serait génial.”

La star de la lutte a également retweeté un message de l’animateur de télévision de la WWE Greg Miller, dans lequel Miller a écrit que Morgan “a remporté le championnat en profitant de la situation et l’a conservé en étant un lâche tricheur”.

Bien, @YaOnlyLivvOnce a remporté le championnat en profitant de la situation et l’a conservé en étant un lâche tricheur. @RondaRousey mérite justice. #Slam été @wwe – Greg Miller (@GameOverGreggy) 31 juillet 2022

Ce n’est pas la première fois que Rousey est suspendu par la WWE.

En juin 2018, Rousey a été suspendue pendant 30 jours après avoir attaqué la lutteuse Alexa Bliss avec deux autres arbitres de la WWE et le directeur général de Raw Kurt Angle.