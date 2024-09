La WWE souhaite ramener Malakai Black

Le contrat AEW de Malakai Black expire plus tôt que prévu et la WWE souhaite le ramener, selon un nouveau rapport.

Raj Giri a récemment rapporté que le contrat AEW de Malakai Black expirait bientôt. Il a déclaré que l’accord de Black était en vigueur au début de 2025 et qu’AEW s’efforçait de le signer à nouveau. Il a également noté qu’il y avait un « intérêt majeur » pour Black en dehors d’AEW.

Dans le Bulletin d’information de l’observateur de lutteDave Meltzer a signalé une mise à jour. Il a noté que la WWE souhaitait que Malakai Black revienne. Selon Meltzer, Black a tenté de donner un préavis lorsque Triple H a pris le relais en 2022, et la WWE a tenté de réembaucher de nombreux lutteurs libérés pendant le mandat de Vince McMahon, en particulier ceux d’AEW. Meltzer a déclaré que l’accord de Black était conclu début 2025, mais AEW pourrait éventuellement ajouter un peu de temps additionnel à son accord.

Black a souvent été lié à la WWE, car sa femme, Zelina Vega, y travaille. Il a déjà eu une carrière importante à la WWE sous le nom d’Aleister Black et a remporté le championnat NXT. La WWE l’a libéré en juin 2021 et il a fait ses débuts à AEW en juillet. Black est membre de la House of Black et il a remporté le championnat du monde de trios AEW.

WrestleZone fournira plus d’informations dès qu’elles seront disponibles.

EN RAPPORT: Josh Barnett a parlé à CM Punk et Malakai Black de l’apparence de Bloodsport