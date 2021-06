La WWE sort plusieurs superstars dont Fandango, Tyler Breez, Ariya Daivari et Killian Dain

La WWE a poursuivi sa série de talents de coupe dans le cadre de ses coupes budgétaires vendredi et a publié une foule de superstars dont Fandango, Fandango, Tyler Breeze, Tony Nese, Ariya Daivari, August Grey, Ever-Rise (Chase Parker et Matt Martel), Curt Stallion, les Bollywood Boyz (Sunil et Samir Singh), Arturo Ruas, Marina Shafir et Killian Dain, selon Combattant.

La WWE lors de sa dernière version liée au budget, s’est concentrée sur NXT et 205 Live roster. Parmi les superstars publiées, Fandango est le nom le plus en vue. Le lutteur de 39 ans a rejoint la WWE en 2006, après un passage sur la liste principale, il est revenu à WWE NXT en tant que Fandango avec Tyler Breeze et a formé Breezango. Maintenant, en tant qu’ancien champion NXT Tag Team, il quitte l’entreprise. Fandango a lutté pour la dernière fois lors de l’événement NXT le 15 juin, lorsqu’il a fait équipe avec Breeze pour perdre contre Imperium.

Fandango a confirmé sa libération après s’être rendu sur Twitter pour remercier la société, Vince McMahon, Stephanie McMahon et Triple H.

Pendant ce temps, son partenaire de l’équipe Breezango, Breeze, a signé pour la première fois avec la WWE en 2010 sous le nom de Mike Dalton jusqu’à ce qu’il change son nom en Tyler Breeze en 2013. Il n’a pas eu beaucoup de succès en tant que lutteur en simple, mais Breezango est devenu un habitué de SmackDown parce que leurs bouffonneries et vêtements extravagants, ainsi que leur segment hebdomadaire Fashion Files. Breezango était bien connu dans NXT pour s’être déguisé en divers costumes et pour avoir remporté les ceintures de la marque.

Ever-Rise, comme Breezango, était un incontournable de la division par équipe de NXT, et ils venaient de recevoir une exposition supplémentaire sur la marque noir et or. En 2019, Chase Parker et Matt Martel ont rejoint la WWE et sont apparus sur NXT et 205 Live. Ils s’étaient épanouis dans un merveilleux combo de comédie, et ils ont lutté pour la dernière fois sur NXT cette semaine, perdant contre Top Dolla et Ashante Adonis de Hit Row.

Killian Dain Dain était à la WWE depuis 2016 et est le mari de la superstar de Raw Nikki Cross. Avec Cross, Eric Young et Alexander Wolfe, il a obtenu son plus grand succès au sein de l’écurie Sanity. Sanity a organisé les NXT Tag Team Championships avant d’être intégré à la liste principale en 2018, Sanity a organisé les NXT Tag Team Championships.

Dain est revenu à NXT en 2019 après que le groupe n’a pas eu beaucoup d’opportunités sur la liste principale et avait été membre d’une équipe de couples impairs avec Drake Maverick depuis 2020.

Tony Nese et Ariya Daivari ont tous deux rejoint la promotion en 2016 dans le cadre de la division cruiserweight et ont détenu le titre Cruiserweight en 2018-19. Il était un match de 205 Live avec quelques apparitions au NXT. Il est apparu une fois à SmackDown en 2020, perdant contre Matt Riddle. Daivari était également un membre de la division 205 Live et cruiserweight depuis ses débuts en 2016. Il n’a jamais détenu de titre au cours de ses cinq années.

Après leur libération, Daivari s’est rendu sur Twitter et a déclaré qu’il était temps de mettre le divertissement sportif derrière lui et de revenir à la lutte professionnelle.

Merci à tous pour les mots gentils et le soutien. Il est temps de mettre le divertissement sportif derrière moi et de reprendre la lutte professionnelle. — Ariya Daivari (@AriyaDaivariWWE) 25 juin 2021

Arturo Ruas et Marina Shafir ont rejoint la WWE en 2015 et 2018 respectivement. Ruas est apparu sur RAW Underground l’année dernière après avoir été repêché par la marque Red, mais avait été discrètement ramené à NXT. Shafir, un ami de Ronda Rousey et membre des Four Horsewomen, et Jessamyn Duke ont signé en 2018.

Elle, comme Ruas, a passé la majorité de son temps dans NXT, mais elle a fait ses propres débuts à Raw Underground. Roderick Strong, un membre actuel de la liste NXT, est son mari.

