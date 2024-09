La WWE signe un contrat pluriannuel avec les Lucha Bros Penta et Rey Fenix

Les Lucha Bros, Penta et Rey Fenix, se dirigent vers la WWE ! Après des mois de rumeurs et de spéculations, le duo de haut vol a signé un contrat pluriannuel avec la société, sautant NXT et passant directement au roster principal.

Des rumeurs ont fait surface le mois dernier selon lesquelles Penta aurait parlé ouvertement de ses discussions avec la WWE depuis l’été. Il a clairement indiqué que son frère Fenix ​​et lui ne feraient ce transfert que dans le cadre d’un accord global, et la WWE était plus qu’heureuse de le concrétiser. Il y a un vif intérêt pour les deux stars depuis un certain temps, en particulier pour Fenix.

Cory Hayes de PWN a confirmé la signaturetweetant, «Contrat pluriannuel. Directement dans l’effectif principal. C’est la prochaine grande étape dans la carrière déjà impressionnante des Lucha Bros, et les fans s’interrogent sur ce que cela signifie pour leur avenir à la WWE.

Penta et Rey Fenix ​​ont bâti des carrières impressionnantes dans le monde du catch, gagnant en reconnaissance auprès de diverses promotions. Ils ont été des piliers de la scène indépendante, travaillant pour des promotions comme AAA, Lucha Underground et Impact Wrestling, où ils ont époustouflé le public avec leurs capacités uniques sur le ring. Plus récemment, ils ont été des stars majeures de l’AEW, où ils ont remporté les championnats par équipe de l’AEW et ont réalisé des performances exceptionnelles lors de pay-per-views et de programmes hebdomadaires. Leur alchimie, leur charisme et leur style à haut risque leur ont valu une base de fans dévouée dans le monde entier.

Avec leurs débuts à la WWE en vue, les Lucha Bros sont sur le point d’entamer le prochain chapitre de leur carrière. Alors qu’ils font la transition vers l’une des plus grandes scènes du catch, les fans sont impatients de voir comment ils s’en sortiront face aux meilleurs talents de la WWE. Seront-ils les acteurs qui changeront la donne que beaucoup attendent d’eux ? Seul le temps nous le dira.

Que pensez-vous de l’arrivée de Penta et Fenix ​​à la WWE ? Vont-ils bouleverser le roster principal ou faire face à de nouveaux défis ? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous !