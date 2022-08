La WWE s’apprête à lancer NXT Europe en 2023

WWE® (NYSE : WWE) a annoncé que la marque NXT se développera à l’international avec la création d’une toute nouvelle NXT Europe, dont le lancement est prévu pour 2023.

“Suite au succès de nos événements en direct et de nos efforts d’identification de talents dans toute l’Europe, nous pensons que c’est le moment idéal pour étendre NXT au-delà du Royaume-Uni”, a déclaré Shawn Michaels, vice-président de la WWE Talent Development Creative.

Michaels, un lutteur superstar lui-même, a laissé un héritage durable dans la franchise qui résonne au-delà de sa carrière sur le ring.

NXT s’est avéré être un terreau fertile pour les lutteurs qui se sont ensuite fait un nom dans l’industrie. Il existe une réserve apparemment infinie de lutteurs talentueux qui fascinent les téléspectateurs avec leurs mouvements à haut risque et leurs démonstrations de force brute.

Lancé en 2016, NXT UK a été acclamé par la critique et a développé les principaux talents de la WWE tels que Rhea Ripley, Doudrop, Gunther et Butch. NXT Europe réinventera la marque et son vivier de talents avec une orientation paneuropéenne.

L’Europe a fourni historiquement des lutteurs célèbres qui ont largement contribué à faire de la franchise le spectacle qu’elle est aujourd’hui.

Le lancement imminent de NXT dans toute l’Europe ne manquera pas de susciter une réponse formidable et d’ajouter au buzz collectif que l’industrie de la lutte a réussi à créer.

Avant les débuts de NXT Europe, Worlds Collide, un événement en direct premium mettant en vedette les superstars NXT et NXT UK, sera présenté en direct le dimanche 4 septembre à 16 h HE sur Peacock aux États-Unis et WWE Network partout ailleurs.

