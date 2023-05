La WWE révèle le tournoi de championnat du monde des poids lourds de 12 joueurs

Les fans inconditionnels de la WWE attendent avec impatience le tournoi du championnat du monde des poids lourds depuis l’annonce du titre majeur il y a quelques semaines. Maintenant, la WWE a révélé les douze concurrents qui feront partie du championnat du monde des poids lourds de la promotion qui débutera cette semaine à Raw et SmackDown.

La WWE a annoncé que Finn Balor, Damian Priest, The Miz, Seth Rollins, Cody Rhodes et Shinsuke Nakamura participeront pour la marque rouge. Dans le même temps, AJ Styles, Bobby Lashley, Austin Theory, Rey Mysterio et Sheamus seront impliqués vendredi soir.

Bien que le nouveau championnat du monde des poids lourds soit exclusif à Raw, les lutteurs des deux marques se disputeront le titre.

Selon certaines informations, deux matchs à triple menace auront lieu à chaque émission, les gagnants de chacun s’affrontant plus tard dans la nuit. Le même processus sera suivi sur SmackDown plus tard cette semaine pour déterminer le représentant de l’émission. Les gagnants lutteront ensuite à Night of Champions pour le champion du monde des poids lourds le 27 mai en Arabie saoudite.

Lors de la récente conférence de presse WWE Backlash, Triple H avait annoncé que le tournoi du championnat du monde des poids lourds commencerait le 8 mai à Raw.

Le nouveau championnat du monde des poids lourds a généré un énorme buzz alors que les fans se demandent qui pourrait devenir le premier champion. Les goûts d’AJ Styles et Rey Mysterio ont beaucoup d’expérience et pourraient triompher lors de la Nuit des champions.

Triple H avait annoncé la création d’un nouveau championnat sur le modèle de l’ancien championnat des poids lourds de la WCW lors du 24 avril de Raw. Fait intéressant, Triple H avait également pris quelques coups à Roman Reigns pour être un champion absent. Il semble que la promotion présente le championnat du monde des poids lourds pour combler le vide créé par Roman Reigns, car le chef tribal a fait très peu d’apparitions en tant que meilleur champion de la WWE.

Ce championnat fournira un nouveau champion du monde des poids lourds qui pourra faire plus d’apparitions pour la promotion.

Roman Reigns ne fera pas partie du championnat du monde des poids lourds et défendra probablement ses propres championnats universels incontestés de la WWE lors du prochain événement en direct premium à la place.

