La WWE prépare le terrain pour de grands débuts avec les titres Bloodline Tag Team à SmackDown

Les championnats par équipe de la WWE étaient en jeu lors de l’événement principal de SmackDown de ce soir, et il s’agissait d’un match Triple Threat qui comprenait The Bloodline, DIY et Street Profits. Avec trois équipes dans le mélange, certains pensaient que cela pourrait être le moyen idéal pour retirer les titres de The Bloodline et les garder à moitié forts, et à un moment donné, il semblait que cela pourrait se concrétiser. Cela ne devait pas être le cas, car Tonga Loa serait celui qui remporterait les championnats pour son équipe. Cela met cependant en valeur les nouveaux ajouts qui ont été annoncés plus tôt dans l’épisode, car nous pourrions voir les mitrailleuses de Motor City être celles qui les feront tomber de leur perchoir, du moins en fonction de ce qui se passe à Bad Blood.

Tout le monde contre la lignée

Les tags n’étaient pas nécessaires dans le match, donc DIY et les Street Profits ont jeté la Bloodline hors du ring et les ont empêchés d’entrer, faisant tomber Tonga Loa et Tama Tonga au sol autant que possible. Cette stratégie a porté ses fruits au début, mais finalement, les Champs sont revenus sur le ring et ont commencé à battre la concurrence avec les échelles, les utilisant comme des armes pour prendre le dessus. Loa frappait la tête de Ciampa contre l’échelle, puis ils projetaient Dawkins sur l’échelle avant de le frapper avec un senton. Ciampa a été de nouveau touché avec l’échelle peu de temps après, mais Dawkins a ensuite réussi à renverser la situation et à faire reculer la Bloodline, permettant à Ford de plonger par-dessus les cordes et de faire tomber tout le monde au sol.

De retour sur le ring, Gargano et Ciampa ont frappé le Shatter Machine sur Tonga, mais Loa a fait sortir Gargano du ring et a attaqué DIY avec l’échelle. Loa est ensuite allé utiliser à nouveau l’échelle, mais s’est ensuite retrouvé avec l’échelle autour du cou, et DIY a alors tous deux donné un coup de pied dans l’échelle, envoyant Loa au sol.

Gargano a essayé de grimper mais Dawkins l’a coupé, puis Ciampa a jeté Dawkins au tapis. Ciampa a grimpé mais Dawkins l’a coupé et les deux ont échangé des frappes. Ensuite, Ford a plongé par-dessus l’échelle et a fait tomber Ciampa et Dawkins, avec tout le monde sur le tapis.

Lignée dans les cordes

Bloodline a repris le contrôle et a jeté Dawkins au sol. Tonga avait une chaise mais B-Fab l’a prise et l’a sauvé, tandis que DIY est arrivé et a attaqué la Bloodline avec ses propres chaises. DIY a ensuite mis Loa sur une table et l’a maintenu là pendant que Ford frappait l’énorme éclaboussure d’en haut, envoyant Loa à travers la table. Tout le monde a ensuite piétiné Tonga et a essayé de le faire passer à travers la table d’annonce, et bien qu’il ait riposté, ils l’ont écrasé.

Ensuite, DIY a assommé Dawkins et l’a jeté par-dessus la barricade. Ils ont mis une échelle dans le ring et ont commencé à grimper, mais Ford s’est levé et a attrapé l’échelle. Ciampa l’a rattrapé mais Dawkins s’est relevé, tout comme Gargano. Dawkins a fait tomber Ciampa à travers une échelle, puis Loa a jeté les autres au sol. Loa a grimpé alors que Tonga tenait l’échelle, et il remporterait les titres, conservant les championnats par équipe pour The Bloodline.

La question est maintenant de savoir qui deviendra les nouveaux prétendants à ces championnats puisque les deux plus grandes menaces viennent d’être battues en même temps. La réponse pourrait très bien être MCMG, qui fournirait un nouvel ensemble de challengers pour The Bloodline, et cela pourrait également bien fonctionner avec tout ce qui se passe à Bad Blood, surtout si Roman Reigns et Cody Rhodes finissent par gagner leur match Tag.

