La WWE partage l’incroyable vidéo de force record de Mark Henry

Mark Jerrold Henry est un powerlifter américain, haltérophile olympique, homme fort et lutteur professionnel à la retraite. Il est actuellement signé à la WWE dans le cadre d’un contrat Legends. Pour marquer quelques-unes des incroyables réalisations d’Henry, la WWE a partagé une vidéo de montage de son record et de ses exploits de rupture sur leur page Facebook officielle. La vidéo du premier corps de lutte publiée mercredi commence par les records de dynamophilie de Henry, notamment un squat de 953,5 livres et un soulevé de terre de 903,9 livres aux championnats nationaux américains de dynamophilie ADFPA en 1995.

Il cède ensuite à un autre événement où la carcasse peut être vue en train de pousser un véhicule utilitaire entièrement chargé. La vidéo montre également des morceaux de sa formation et des réalisations de levage Strongman, entre autres. Le clip se termine avec Henry parlant avec son idole Arnold Schwarzenegger.

Le double olympien (1992, 1996) et un triple médaillé (or, argent et bronze) aux Jeux panaméricains (1995) détient toujours les records de la World Drug-Free Powerlifting Federation (WDFPF) dans le squat, deadlift et le Record américain indeadlift USAPL depuis 1995. Il est également un recordman du monde brut de tous les temps dans la catégorie squat et deadlift. En tant que powerlifter, il a été couronné Champion WDFPF en 1995 et est crédité du plus grand total de squat brut et de powerlifting brut jamais réalisé par un athlète testé contre les drogues.

Dans la catégorie haltérophilie, Henry a été trois fois champion national d’haltérophilie des États-Unis (1993, 1994, 1996) et détient toujours les trois records d’haltérophilie américains seniors (1993–1997). En plus de ses records impressionnants et de sa carrière enviable, il a également remporté le premier Arnold Strongman Classic annuel.

Selon un rapport de PA News, le natif de Silsbee, au Texas, a été intronisé au Museum of the Gulf Coast Hall of Fame en 2019. Il a été intronisé sur les mérites d’une carrière stellaire en tant qu’olympien, haltérophile professionnel, powerlifter et lutteur de la WWE.

Cependant, à l’âge de 26 ans, Henry a officiellement mis fin à sa carrière de levage compétitif. Néanmoins, ses incroyables records et réalisations tous âgés de moins de 25 ans prouvent qu’il est en effet l’un des hommes les plus forts de l’histoire.