La WWE libère l’ancienne championne féminine NXT Mandy Rose après la défaite de la bataille finale: rapport

La course de rêve de Mandy Rose en tant que championne féminine NXT a pris fin le 13 décembre après avoir été battue par Roxanne Perez. La défaite a non seulement conclu le règne de 413 jours de Rose en tant que championne féminine NXT, mais elle aurait également marqué la fin de son passage à la WWE. Il est rapporté que la WWE a décidé de libérer Rose après sa défaite dans la bataille finale.

Cependant, selon Sean Ross Sapp de Fightful, la décision surprenante de la WWE n’a rien à voir avec la performance de Rose. Sean Ross Sapp a rapporté que la WWE estimait que le contenu que Rose publiait sur sa page FanTime était en dehors des paramètres de son accord.

“Fightful Select a appris que Mandy Rose a été libérée par la WWE. Les responsables de la WWE ont estimé qu’ils étaient placés dans une position difficile en raison du contenu qu’elle publiait sur sa page FanTime. Ils avaient l’impression que c’était en dehors des paramètres de son accord avec la WWE », lit-on dans le tweet partagé par Sean Ross Sapp.

De retour à la rencontre du championnat, Perez a réussi des rochers pop pour décrocher une victoire spectaculaire sur Rose. La lutteuse professionnelle américaine de 32 ans semblait tout simplement dévastée après sa défaite. Un utilisateur de médias sociaux a partagé des images sur Twitter dans lesquelles Rose peut être vue le cœur brisé après sa perte finale. “Merci WWE, Mandy Rose, WWE NXT”, lit-on dans le tweet.

Rose a également partagé le tweet et a remercié la personne d’avoir partagé la vidéo.

Rose avait rejoint la WWE en 2015 lors de la sixième saison de Tough Enough. Dans l’ensemble, elle était classée deuxième derrière Sara Lee et Josh Bredl à ce moment-là. Rose avait plus tard signé un contrat lucratif de cinq ans avec la WWE. Une percée majeure de sa carrière s’est produite en 2017 après l’apparition de Rose dans “Monday Night Raw”. Rose avait eu raison de Raquel Gonzalez pour remporter son titre au NXT TakeOver : Stand and Deliver Night 1 en avril 2021.

Rose a actuellement le deuxième plus grand nombre de défenses de titre à son actif en tant que championne féminine de l’histoire de NXT. Elle est également devenue la seule femme à unifier les championnats féminins NXT et NXT UK. Rose a réalisé cet exploit sensationnel après avoir battu la lutteuse japonaise Meiko Satomura plus tôt cette année en septembre.

