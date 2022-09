La WWE fait allusion au retour de Goldberg au Crown Jewel 2022 en Arabie saoudite

La WWE se prépare pour son prochain méga événement Crown Jewel 2022 qui se déroulera le 5 novembre à Riyad, en Arabie saoudite. La dernière acquisition de la promotion de lutte, Logan Paul, défiera le champion universel de la WWE, Roman Reigns, lors de cet événement passionnant.

A LIRE AUSSI | Sandesh Jhingan est un partant improbable alors que l’Inde affronte Singapour lors du tournoi de football amical de Hung Thinh

Outre le gigantesque affrontement, de nombreux autres lutteurs sous contrat et non sous contrat figureront sur la carte de match de Crown Jewel 2022. Les fans étaient curieux lorsque la WWE a mis en ligne un montage des 25 meilleurs moments du vétéran de la promotion de la lutte Goldberg sur leur chaîne YouTube. Les spéculations ont déjà commencé sur le fait que le Hall of Famer sera en action en novembre.

La vidéo présente certains des moments les plus emblématiques de la carrière de Goldberg. De sa victoire historique au championnat WCW à sa dernière victoire sur la bête Brock Lesnar, la vidéo a tout couvert.

Chaque semaine, la WWE met en ligne une vidéo Top moments sur sa chaîne YouTube qui est généralement liée à quelque chose qui se passe actuellement dans l’émission. Cela pourrait être un indice que Goldberg est sur le point de faire son retour à la WWE très bientôt.

Notamment, Goldberg a fait un certain nombre de spectacles en Arabie saoudite depuis le début des relations commerciales de la WWE avec le gouvernement saoudien en 2018. Goldberg a même été nommé pour augmenter la portée de la promotion dans le pays. En fait, ses derniers combats à la WWE ont tous deux eu lieu en Arabie saoudite.

Selon plusieurs rapports, Goldberg pourrait combattre Omos ou Veer Mahaan pour l’événement. Les fans seront impatients de voir le Temple de la renommée revenir à l’action après une interruption importante. Alors que ce combat est toujours dans l’air, l’événement principal de la nuit prend déjà forme.

En termes de création d’attention médiatique, le champion unifié, Reigns, et la sensation des médias sociaux, Logan Paul, semblent être un match parfait pour la promotion. Le chef tribal est en charge de la WWE depuis plus de deux ans et n’a pas été épinglé depuis TLC en 2019.

À l’heure actuelle, son règne de championnat universel a duré plus de 700 jours et il détient le championnat de la WWE depuis qu’il a réuni les ceintures lors de l’événement principal de WrestleMania 38. Il défendra désormais ces titres contre Paul le 5 novembre à Crown Jewel.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici