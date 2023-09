La WWE et l’UFC se réunissent en tant que TKO sur NYSE, Triple H salue une « journée historique »

Paul Levesque, également connu sous le nom de Triple H, s’est rendu sur les réseaux sociaux mardi pour partager la nouvelle de la fusion de la WWE et de l’UFC pour former une nouvelle société, avec un lancement de la société à la Bourse de New York.

« Une journée historique. La période la plus excitante de notre industrie à laquelle j’ai jamais participé… Êtes-vous prêt ? », a posté Triple H.

Dana White a également partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Endeavour, les propriétaires de l’UFC et la WWE ont annoncé la conclusion de leur accord précédemment annoncé et le lancement de TKO Group Holdings.

TKO réunira l’UFC, la première organisation mondiale d’arts martiaux mixtes, et la WWE, la plus grande promotion de lutte professionnelle, pour créer une nouvelle société de sport et de divertissement haut de gamme.

« La création de TKO marque un nouveau chapitre passionnant pour l’UFC et la WWE en tant que leaders mondiaux du sport et du divertissement », a déclaré Ariel Emanuel, PDG d’Endeavour et de TKO.

« Compte tenu de leur connectivité continue au réseau Endeavour, nous sommes confiants dans notre capacité à accélérer leur croissance respective et à générer une valeur durable à long terme pour les actionnaires. Avec l’UFC et la WWE sous un même toit, nous offrirons des expériences inégalées à plus d’un milliard de fans passionnés dans le monde », a-t-il ajouté.

«C’est le point culminant d’un partenariat de plusieurs décennies entre Endeavour et la WWE à travers des initiatives stratégiques, notamment la représentation des talents et les droits médiatiques. Compte tenu de notre relation de collaboration et de confiance et de l’incroyable historique de succès d’Endeavour dans la croissance de l’UFC, nous pensons que la WWE est dans une position optimale pour une croissance et un succès futurs dans le cadre de TKO », a déclaré Vince McMahon, président exécutif de TKO.

« Notre objectif reste de répondre aux besoins de nos fans du monde entier alors que nous faisons passer notre activité au niveau supérieur aux côtés de l’UFC et d’Endeavour. »