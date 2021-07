Le retour de la WWE aux événements en direct a plongé les fans dans une frénésie et lors du premier événement en direct de la WWE – Smackdown, a vu près de 15 000 fans présents, une arène à guichets fermés au Toyota Center de Houston, au Texas. En mai, la WWE avait annoncé le retour des événements en direct et depuis, les fans s’assurent de réclamer leurs billets avant qu’ils ne soient tous vendus. Friday Night Smackdown a débuté en direct à Houston et l’électricité était de retour. Avant que le spectacle ne commence, des photos de Triple-H et de Stephanie McMahon posant avec des fans à l’extérieur ont émergé.

Sur Twitter, #WWEisBack et #Smackdown étaient à la mode dans le monde entier. Le compte Twitter officiel de la WWE a publié une vidéo de fans de retour lors du premier événement en direct depuis le verrouillage.

Des superstars de la WWE telles que John Cena, Bianca Belair, The Rock et Cesaro faisaient partie des nombreuses superstars qui se sont rendues sur les réseaux sociaux pour exprimer leur gratitude aux fans qui se sont présentés à l’événement Smackdown en direct à Houston. Regarde.

Wow ! Merci à tous les fans qui se sont présentés et ONT MONTRÉ CE SOIR pour nous ! Merci d’avoir roulé avec moi et d’avoir été avec moi ! J’aime et vous apprécie tous, et j’étais si heureux d’être là en tant que votre #Remettre à sa palce Championne des femmes et célébrez avec vous ce soir. Vous le méritez!#ESTofWWE pic.twitter.com/sOtDdCIXPG– Bianca Belair (@BiancaBelairWWE) 17 juillet 2021

Félicitations Vince et @wwe Univers sur cette grande étape. Un public en direct est et sera toujours l’épine dorsale de l’industrie de la lutte professionnelle. C’est ce qui alimente notre mana et je sais ce que cela signifie pour tous les lutteurs. Bon retour et comme je le dis toujours, « bouger la foule » https://t.co/Q008AlkXHR– Dwayne Johnson (@TheRock) 15 juillet 2021

Avec le retour de fans passionnés présents, la WWE a également apporté une surprise inattendue à l’univers de la WWE alors que Finn Balor a fait son retour à Smackdown après s’être remis de sa blessure qu’il a endurée pendant son séjour à WWE NXT. Alors que Sami Zayn coupait sa promo, « The Prince » a fait son retour et l’a contre-attaqué.

Comme prévu, Bianca a défendu son titre contre Carmella et a conservé son titre à la mode. Le «Swiss Superman» Cesaro a affronté Otis, mais il a gagné par disqualification après que Chad Gable soit intervenu dans le match.

L’événement principal de la soirée était le match par équipe de six hommes entre le champion de la WWE Smackdown Roman Reigns et les Usos contre Edge et les Mysterios. C’était sûrement une atmosphère électrique lorsque la musique d’Edge a frappé alors que les fans étaient impatients de voir la superstar Rated-R de retour en action depuis Wrestlemania 37. Reigns et les Usos ont remporté le match, cependant, Edge a eu le dernier mot en attaquant à nouveau la WWE champion et appliqué le cross-face avec le bâton inférieur de la chaise sur Reigns.

L’événement principal du MITB se déroule alors qu’Edge affronte Roman Reigns pour le titre à la Dickies Arena, Fort Worth, Texas. Tous les autres titres seront également mis en ligne. Le MITB est sûrement un événement à ne pas manquer car à part les lutteurs qui s’affrontent, il y aura désormais le soutien de l’univers de la WWE.

