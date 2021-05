La WWE en pourparlers avec le Japan Wrestling Body sur un partenariat

La WWE serait en contact avec la New Pro Japan Wrestling (NJPW) pour développer une éventuelle relation de travail les uns avec les autres. Basée à Tokyo, NJPW est la plus grande entreprise de lutte professionnelle au Japon et a été fondée en 1972. Le président de la WWE, Nick Khan, est en pourparlers avec les responsables de la NJPW pour faire de la WWE le « partenaire américain officiel » de la promotion de la lutte japonaise, a rapporté Wrestling Inc. .

Selon le site Web sportif, les pourparlers entre les groupes américains et japonais ont commencé en mars de cette année, mais il n’y a aucune confirmation des progrès. Si un accord est conclu, la WWE enverrait ses meilleurs lutteurs travailler à NJPW. La société japonaise a actuellement des contrats avec d’autres sociétés américaines telles que All Elite Wrestling (AEW) et Wrestling Impact.

Alors que les rumeurs de l’accord entre la WWE et la NJPW commençaient à faire le tour, les fans se sont demandé quand ils pouvaient voir les lutteurs des deux côtés s’affronter.

Les médias rapportent que des pourparlers ont lieu entre les deux parties depuis plusieurs mois maintenant. Le principal problème concernait le favori de la WWE, Daniel Bryan, et s’il pouvait travailler quelques dates dans NJPW.

Le contrat de Bryan avec la WWE a expiré plus tôt ce mois-ci après sa défaite à SmackDown contre Roman Reigns. Le quintuple champion du monde est entré et sorti de la WWE plusieurs fois au cours de sa carrière. Le président de la WWE, Vince McMahon, aurait « poussé fort » pour le signer à nouveau.

Avant WrestleMania 37 en avril le mois dernier, le joueur de 40 ans avait déclaré qu’il adorait monter sur le ring chaque semaine mais qu’il lui manquait également d’être loin de sa famille.

« Sortir et faire cette chose que j’aime chaque semaine, mais être loin de ma famille, être loin de ma femme et de mes enfants trois jours par semaine, et ils sont à ce stade que vous ne revenez jamais », Bryan a été cité comme disant.

Les commentaires de la star de la WWE ont signalé qu’il ne re-signerait peut-être pas immédiatement son contrat avec la WWE et pourrait retarder davantage un accord entre la marque de catch la plus populaire au monde et NJPW.

