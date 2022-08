La WWE divulgue 5 millions de dollars en paiements McMahon et retarde le rapport sur les résultats

Le président de World Wrestling Entertainment Inc. Vince McMahon (à gauche) et le lutteur Triple H apparaissent sur le ring lors de l’émission WWE Monday Night Raw au Thomas & Mack Center le 24 août 2009

World Wrestling Entertainment a divulgué 5 millions de dollars supplémentaires de paiements effectués par l’ancien PDG Vince McMahon et a retardé son rapport sur les résultats, selon un dépôt auprès de la SEC.

La mise à jour intervient après la divulgation de 14,6 millions de dollars de dépenses précédemment non enregistrées payées par McMahon et son départ à la retraite de l’entreprise. Le Wall Street Journal avait rapporté que les paiements silencieux faisaient l’objet d’une enquête par les procureurs fédéraux et la Securities and Exchange Commission.

McMahon, qui a pris sa retraite en tant que PDG et président de la société le mois dernier, est le principal actionnaire de la société avec une participation de 32 %. Il a acheté l’entreprise à son père il y a environ 40 ans et a supervisé sa croissance en une marque mondiale de divertissement sportif.

La fille de McMahon, Stephanie McMahon, a pris la relève en tant que co-PDG et présidente, tandis que son mari Paul “Triple H” Levesque, est désormais en charge du contenu créatif de la WWE.

Dans son dossier mardi soir, la WWE a déclaré que les deux paiements nouvellement divulgués, effectués par McMahon en 2007 et 2009, ne sont pas liés aux allégations d’inconduite contre McMahon. Le conseil supervise actuellement une enquête indépendante sur les paiements et allégations antérieurs.

La nouvelle des paiements précédents a accru les spéculations sur une vente à la WWE. Mercredi, suite aux dernières nouvelles, les actions de la WWE ont augmenté de plus de 1%, atteignant un sommet de 52 semaines.

La WWE a également déclaré qu’elle ne serait pas en mesure de déposer son rapport trimestriel comme prévu cette semaine en raison des circonstances des dépenses non enregistrées.

La société a publié les résultats préliminaires du trimestre le 25 juillet, parallèlement à la divulgation de 14,6 millions de dollars.