La WWE dit qu’Ilja Dragunov a souffert d’une déchirure du LCA lors du House Show et qu’il manquera six à neuf mois

La WWE a annoncé une mauvaise nouvelle concernant un ancien champion NXT dans l’épisode de « WWE Raw » de lundi, avant un segment promotionnel mettant en vedette le champion du monde des poids lourds GUNTHER. Des commentaires ont informé le public à la maison qu’Ilja Dragunov souffrait d’une déchirure présumée du LCA et qu’il serait indisponible pendant environ six à neuf mois. Dragunov a été blessé en combattant GUNTHER pour une chance au championnat lors d’un événement en direct à Columbus, en Géorgie, ce week-end. Dans une vidéo WWE posté sur les réseaux sociaux en plus d’être diffusé à l’émission, Dragunov a été vu quitter le ring de son propre gré à la suite de sa blessure, bien qu’il ait boitillé sur la rampe sans mettre de poids sur sa jambe droite.

Publicité

Le match télévisé le plus récent de Dragunov a été une défaite contre Jey Uso dans un match fatal à quatre mettant également en vedette Braun Strowman et Pete Dunne pour une chance au WWE Intercontinental Championship dans l’épisode du 9 septembre de « Raw ». Avant le tournoi IC Title, Dragunov avait travaillé avec GUNTHER sur des house shows en Allemagne avant Bash à Berlin. Dragunov a été rappelé de « WWE NXT » à la marque rouge de la liste principale fin avril lors du quatrième tour du repêchage de la WWE 2024, après sa défaite au championnat NXT contre Trick Williams à « NXT » Spring Breakin’.