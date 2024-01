La WWE dépose la marque du « leader mondial du divertissement sportif »

– PWInsider rapporte que la WWE a récemment déposé de nouvelles marques auprès de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO). Les marques déposées comprenaient « Le leader mondial du divertissement sportif » et « Le leader mondial du sport et du divertissement ». Le dossier avait la description suivante :

« Services de divertissement, nommément production et présentation de spectacles de lutte ; Services de divertissement, nommément programme continu sur le sport et le divertissement accessible au moyen de la télévision, du satellite, de l’audio, de la vidéo, d’applications Web, d’applications de téléphonie mobile et de réseaux informatiques ; services de divertissement, nommément émissions de télévision sur le sport, le divertissement et l’intérêt général diffusées en direct et par le biais de médias de diffusion, y compris la télévision et la radio, ainsi que par Internet ou par un service commercial en ligne ; services de divertissement, nommément production et diffusion d’événements de lutte professionnelle diffusés en direct et par des médias de diffusion, notamment à la télévision et à la radio, ainsi que par Internet ou par un service commercial en ligne ; services de divertissement, nommément émissions de téléréalité continues diffusées en direct et par des médias de diffusion, y compris la télévision et la radio, ainsi que par Internet ou un service commercial en ligne ; offre d’actualités et d’informations sur le divertissement et le sport via un réseau informatique mondial ou un service commercial en ligne; services de divertissement, nommément fourniture d’informations et de nouvelles sur les sports, le divertissement et l’intérêt général, diffusées en direct et par le biais de médias de diffusion, y compris la télévision et la radio, et via Internet ou un service commercial en ligne ; fourniture d’informations dans les domaines du sport, du divertissement et de l’intérêt général via un portail communautaire en ligne ; offre d’un site Web d’information dans les domaines du sport, du divertissement et de l’intérêt général; services de fan clubs, organisation et mise en scène d’événements avec les membres de fan clubs dans le but d’encourager, l’intérêt et la participation des membres de fan clubs, offre de bulletins d’information en ligne dans les domaines du divertissement sportif; journaux en ligne, nommément blogues, dans le domaine du divertissement sportif; services de divertissement et éducatifs, nommément programmes multimédias continus dans le domaine de l’intérêt humain général, distribués par diverses plateformes sur de multiples formes de supports de transmission; diffusion d’informations de divertissement concernant des émissions de télévision en cours via un réseau informatique mondial; production de programmes télévisés; production de contenu de divertissement multimédia; cours de conditionnement physique; services de divertissement, nommément programme multimédia continu présentant de la lutte, des sports et du divertissement distribué sur diverses plateformes sur de multiples formes de supports de transmission; services de divertissement, à savoir développement, création, production, distribution et post-production de contenu de divertissement multimédia, sans indication de publicité ou de messages publicitaires ; offre d’informations, de nouvelles et de commentaires dans le domaine du divertissement; services de divertissement, nommément programmes de concours et de récompenses conçus pour récompenser les participants au programme qui font de l’exercice, font des choix alimentaires sains et participent à d’autres activités favorisant la santé; services de divertissement, nommément offre d’un jeu informatique en ligne; services de divertissement, à savoir organisation d’événements de divertissement social; services de divertissement et éducatifs, à savoir concours dans les domaines du divertissement, de l’éducation, de la culture, du sport et d’autres domaines non commerciaux et non commerciaux; services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable, d’information dans le domaine de la musique ainsi que de commentaires et d’articles sur la musique, le tout en ligne par un réseau informatique mondial; fourniture d’informations en matière de divertissement en direct; fourniture d’informations en matière d’organisation d’expositions éducatives, culturelles, sportives ou de divertissement; divertissement, nommément concerts; services de divertissement, nommément offre d’épisodes Web continus présentant des sports, du divertissement et de la culture populaire par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d’information au moyen d’un réseau informatique mondial dans les domaines des célébrités, du divertissement et de la culture populaire; services de divertissement, nommément offre d’un site Web proposant des jeux et des casse-tête; offre d’information de divertissement en ligne, nommément d’information sur les émissions de télévision; services de divertissement, nommément organisation et tenue d’une gamme d’événements sportifs diffusés en direct et enregistrés à des fins de distribution par des médias télédiffusés; services de divertissement, nommément offre de balados vidéo dans les domaines du sport, du divertissement et de la culture populaire; services de divertissement, à savoir services de développement, de création, de production et de post-production de contenu de divertissement multimédia; services de divertissement, à savoir création, développement et production de contenu de programmation de podcasts télévisés et vidéo; site Web de divertissement dans les domaines des potins sur les célébrités, du divertissement, du sport et de l’entraînement physique; préparation, organisation, conduite et tenue d’événements de divertissement social; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre d’un site Web sur lequel le grand public peut recevoir des conseils d’une personne ou d’une entité concernant le bonheur, ces conseils étant uniquement à des fins de divertissement ; services de divertissement multimédia, à savoir services de développement, de production et de post-production dans les domaines de la vidéo et des films ; offre d’un portail Web dans les domaines du divertissement, des événements culturels et sportifs; services de divertissement, nommément offre d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisir ou de divertissement; organisation et organisation d’expositions à des fins de divertissement; services de divertissement multimédia, à savoir services d’enregistrement, de production et de post-production dans les domaines de la musique, des vidéos et des films ; divertissement, à savoir concours de lutte; services de divertissement, à savoir ligues de sports fantastiques; informations de divertissement; services de réservation et de réservation de billets pour des événements de divertissement, sportifs et culturels; planification d’événements spéciaux à des fins de divertissement social; services de production de médias de divertissement pour Internet; fourniture d’informations de divertissement via un site Web ou une application mobile ; offre d’un site Web proposant des informations sur le divertissement; mise à disposition d’informations dans le domaine du divertissement; divertissement sous la forme de compétitions d’e-sports.