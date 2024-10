La WWE déclare que Ripley est blessé et « hors de combat pour une durée non divulguée »

Juste une nuit après qu’une attaque choquante de Liv Morgan et Raquel Rodriguez ait laissé Rhea Ripley dans un désordre sanglant sur NXT, la WWE a révélé que l’ancienne championne du monde féminine est blessée et sera mise à l’écart pour une période indéterminée.

HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT : Suite à l’attaque brutale d’hier soir aux mains de Liv Morgan et Raquel Rodriguez dans le parking du NXT, Rhea Ripley a subi une fracture de l’orbite orbitale droite et sera hors de combat pendant une durée indéterminée. PLUS: https://t.co/2d61lKFIkB pic.twitter.com/uct781Vklf – WWE (@WWE) 30 octobre 2024

Par WWE.com:

Hier soir sur NXT, Rhea Ripley a été odieuse agressée dans le parking par la championne du monde féminine Liv Morgan et son exécutante Raquel Rodriguez. Suite à l’attaque brutale, il a été révélé que The Nightmare avait subi une fracture de l’orbite orbitale droite, ce qui mettrait Ripley hors de combat pour une durée indéterminée.

On ne sait pas si la blessure de Ripley fait partie de son histoire avec Morgan et Rodriguez ou si elle sert à couvrir une blessure légitime qu’elle a pu subir. Quoi qu’il en soit, il semble que Ripley sera hors de combat pendant un certain temps, ce qui signifie qu’elle ne sera probablement pas un facteur dans le match Champion contre Champion de Morgan contre Nia Jax ce samedi à Couronne Bijou.

Cageside Seats continuera de suivre cette histoire et de fournir des mises à jour dès qu’elles seront disponibles.