La WWE brille avec Crown Jewel – Annenberg Media

« Sports Entertainment Solidified » est une chronique de lutte professionnelle de Maddy Myer.

La WWE est retournée en Arabie Saoudite pour accueillir Crown Jewel samedi, produisant certains des meilleurs affrontements que le pay-per-view ait vus à ce jour. Des vétérans comme John Cena et Rey Mysterio ont passé le flambeau à la génération suivante avec leurs matchs, et des artistes constants comme Seth Rollins et Cody Rhodes ont maintenu leur élan.

Du côté des femmes, Kairi Sane a fait son retour à la WWE lors du match entre Iyo Sky et Bianca Belair. Ce sera formidable de voir comment elle va bouleverser la division féminine dans les semaines à venir, mais pour l’instant, voici les meilleurs matchs de lutte professionnelle de la semaine dernière, cette fois tous issus de Crown Jewel.

Logan Paul contre Rey Mysterio (WWE Crown Jewel, 4 novembre)

Ce match a commencé avec Logan Paul dominant absolument Rey Mysterio. Mysterio est connu pour ses mouvements de haut vol, mais Paul l’a gardé au sol pendant une bonne partie du match, tout en effectuant ses propres mouvements de haut vol. Il y avait des moments où Mysterio tentait une attaque, mais avec la différence de taille, Paul l’attrapait facilement et effectuait un mouvement tout seul, même en appuyant sur le banc de Mysterio à un moment donné. La marée a finalement tourné en faveur de Mysterio après que Paul s’est cogné l’épaule contre le poteau du ring, et Mysterio a enchaîné avec un plongeon extérieur. Après le plongeon, Mysterio a maintenu son élan avec une bombe Senton et un tremplin croisé sur le ring, mais cela n’a pas suffi à mettre Paul à l’écart. En fin de compte, Paul a reçu une aide extérieure avec des coups de poing américains qu’il a utilisés pour « éliminer » Mysterio sur le compte de trois pour devenir le nouveau champion des États-Unis. Ce n’était pas la seule légende à perdre à Crown Jewel, puisque Solo Sikoa a absolument dominé John Cena dans leur affrontement.

Bianca Belair contre Iyo Sky (Joyau de la couronne de la WWE, 4 novembre)

Dès le début, Iyo Sky avait un plan de match pour vaincre Bianca Belair, qui revenait. Sky a ciblé le genou de Belair, ce qui a empêché certains mouvements puissants de Belair de se connecter. Sky s’est principalement appuyé sur des prises de soumission qui pourraient cibler davantage ce genou. Finalement, le rythme s’est accéléré lorsque Belair a cessé de se laisser déranger par son genou et le match s’est déroulé en dehors du ring. Sky a frappé Belair avec un moonsault depuis la troisième corde qui l’a renversée, mais elle a récupéré rapidement, projetant Sky contre la barricade. Sky est revenue sur le ring, simulant sa propre blessure uniquement pour que Bayley (le partenaire de Sky’s Damage CTRL) interfère avec Belair. Belair a pris soin de Bayley et était prêt à retourner sur le ring, jusqu’à ce qu’un Sane de retour se présente et attaque Belair. Puisque l’arbitre a été distrait par la « blessure » de Sky, rien de tout cela n’a été vu, et au moment où Belair est revenue sur le ring, Sky a frappé Belair avec un moonsault pour gagner le match et conserver son championnat.

Seth Rollins contre Drew McIntyre (Joyau de la couronne de la WWE, 4 novembre)

McIntyre avait quelque chose à prouver contre Rollins, et c’est exactement ce qu’il a fait tout au long du match, se moquant souvent de Rollins et ciblant son dos fragile. Pourtant, ce fut une performance impressionnante de la part de Rollins, qui ne s’est essoufflé que momentanément avant de montrer à McIntyre pourquoi il est le champion. Rollins a tenté de frapper McIntyre avec un plongeon extérieur au début du match, ce qui a seulement permis à McIntyre de l’attraper pour un suplex ventre à ventre au sol. C’était le début de la torture du dos que Rollins subirait tout au long du match. Pourtant, Rollins était capable de ne pas trop se laisser aller à cette phase et avait assez de jus pour lancer un senton et un moonsault consécutifs sur McIntyre une fois de retour sur le ring. Quand il était temps pour Rollins de faire l’un de ses suplex de flèche de faucon, McIntyre l’a contré avec son propre suplex. Quelques instants plus tard, Rollins a contré une attaque de McIntyre dans un pedigree. Les deux hommes se sont opposés à gauche et à droite et se sont même expulsés l’un de l’autre. En fin de compte, Rollins a livré non seulement le pedigree mais aussi son principal finisseur, le stomp, pour battre McIntyre. Peu de temps après la victoire de Rollins, Damian Priest est descendu avec son argent dans le contrat bancaire dans l’espoir de tirer profit de Rollins pour remporter le championnat. Cependant, Sami Zayn est intervenu, attaquant Priest pour contrecarrer ses efforts.

« Sports Entertainment Solidified » se déroule tous les lundis.