La WWE annonce une « douille orbitale fracturée » pour Rhea Ripley

HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT : mise à jour sur les blessures de Rhea Ripley Hier soir sur NXT, Rhea Ripley a été odieuse agressée dans le parking par la championne du monde féminine Liv Morgan et son exécutante Raquel Rodriguez. Suite à l’attaque brutale, il a été révélé que The Nightmare avait subi une fracture de l’orbite orbitale droite, ce qui mettrait Ripley hors de combat pour une durée indéterminée. Assurez-vous de suivre toutes les plateformes de médias sociaux de la WWE au fur et à mesure que cette histoire se développe.

La WWE a également publié les photos radiographiques suivantes de la blessure de Ripley :