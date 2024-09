La WWE annonce le retour du Main Event du samedi soir

C’est officiel—La WWE a finalement annoncé Le retour très attendu du Saturday Night’s Main Event ! Après des années de teasing et de spéculations, le spectacle légendaire fait son retour le 14 décembre au Nassau Coliseum de Long Island, New York, diffusé en direct à 20 h HE sur NBC et en simultané sur Peacock.

Saturday Night’s Main Event, qui avait remplacé Saturday Night Live à 29 reprises au cours de sa diffusion, n’a plus été diffusé depuis ses brèves reprises en 2006 et 2008. Mais aujourd’hui, la WWE a ramené l’émission emblématique dans le cadre de son nouvel accord avec NBC, qui comprend quatre émissions spéciales en prime time par an. Le retour était évoqué depuis des mois, les fans attendant avec impatience la confirmation – et aujourd’hui, la WWE l’a officialisé.

Le Nassau Coliseum, qui a accueilli le tout premier Saturday Night’s Main Event, sera une nouvelle fois le lieu de cet événement spécial. Les billets sont déjà disponibles, avec une prévente à partir du jeudi 19 septembre. WWE Chief Content Officer Triple H s’est exprimé sur Twitter pour célébrer la nouvelle.

« L’ÉVÉNEMENT PRINCIPAL DU SAMEDI SOIR EST DE RETOUR ! Comme l’a rapporté @Variety, l’événement légendaire de la WWE revient le 14 décembre au @NassauColiseum à Long Island, New York. »

Les fans attendent déjà avec impatience le retour du Saturday Night’s Main Event, un show qui a joué un rôle central dans le lancement de la Rock and Wrestling Connection et qui a joué un rôle déterminant dans l’expansion nationale de la WWE. Ce renouveau promet de ramener l’excitation et la nostalgie tout en donnant aux fans une chance de revivre la magie du catch du samedi soir.

Que pensez-vous du retour du Saturday Night’s Main Event après tant d’années ? Est-ce qu’il suscitera le même enthousiasme qu’avant ? Faites-le nous savoir dans les commentaires !