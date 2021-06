La WWE annonce la sortie de Braun Strowman, Aleister Black et d’autres superstars – Twitter Reacts

Si le chaos du « mercredi noir » de 2020 et la sortie récente de plusieurs grands noms ne suffisaient pas, la WWE dans une autre série de bouleversements a publié quelques autres grands noms. Cette décision a choqué les fans et l’industrie. La société a annoncé mercredi la sortie officielle de plusieurs superstars de ses rangs, dont Braun Strowman, Aleister Black, Lana, Buddy Murphy, Ruby Riott et Santana Garrett, entre autres.

Selon une déclaration officielle de la société, « la WWE a accepté les sorties de Braun Strowman, Aleister Black, Lana, Murphy, Ruby Riott et Santana Garrett. Plus loin dans la déclaration, la WWE a souhaité aux lutteurs « le meilleur dans leurs futurs efforts ».

Sean Ross Sapp de Fightful a été le premier à annoncer la nouvelle sur le site de microblogging, où il a écrit qu’un tas de versions étaient à l’horizon. Les circuits des médias sociaux se sont rapidement mis à vibrer avec les nouveaux développements.

Les sorties de la WWE arrivent – ​​Sean Ross Sapp de Fightful.com (@SeanRossSapp) 2 juin 2021

Pendant ce temps, un combattant rapport a confirmé la nouvelle qui a non seulement envoyé des ondes de choc dans le monde du divertissement sportif, mais a également marqué un autre jour sombre pour la lutte professionnelle. La publication a nommé les superstars mentionnées ci-dessus, cependant, ce qui a choqué tout le monde, c’est l’inclusion de Strowman dans le communiqué. Le monstre parmi les hommes, qui a signé avec la WWE en 2013, a été vu pour la dernière fois en action à WrestleMania l’année dernière pour devenir champion universel. Beaucoup pensent que la libération de Strowman était due à son accord contractuel massif de 2019, par lequel il aurait gagné plus d’un million de dollars par an.

Strowman s’est rendu sur Twitter tôt jeudi matin, où il a écrit: « Quel chapitre de la vie !!! #Merci’

Quel chapitre de la vie. Merci !!!!!— Braun Strowman (@BraunStrowman) 2 juin 2021

Aleister Black a rapidement emboîté le pas et sa réponse a apporté un peu plus de contexte. Il a tweeté pour suggérer qu’il était choqué par la nouvelle et qu’il « rassemblait des pensées ». Plus loin dans le Tweet, Black a remercié « l’Univers de la WWE » pour lui avoir permis de créer et de donner de petits morceaux de lui-même.

Je rassemble mes pensées car c’était un champ gauche complet pour moi car évidemment nous venons de commencer le personnage du père noir mais c’était tout, merci beaucoup à l’univers de la WWE pour m’avoir permis de créer et de vous donner de petits morceaux de moi-même.— Tommy End ( @WWEAleister) 2 juin 2021

La nouvelle de la sortie de Strowman, Black et d’autres par la WWE a été un énorme choc pour le monde de la lutte et les fans. De nombreux grands noms se sont exprimés sur Twitter, en voici quelques-uns :

L’animatrice de télévision canado-américaine Renee Paquette a qualifié cette décision d' »horrible mauvaise gestion de certaines personnes vraiment talentueuses ».

Quelle horrible mauvaise gestion de certaines personnes vraiment talentueuses. Ça craint. — Renée Paquette (@ReneePaquette) 2 juin 2021

Alors que le lutteur professionnel et promoteur américain Tommy Dreamer, a tagué les lutteurs libérés et a écrit qu’il était « choqué »

Alexa Bliss a fait remarquer avec « terrible » et un emoji au cœur brisé.

Hôte d’Exile sur Badstreet & @BTSheetsPod, Kris Zellner a écrit que les noms coupés par la WWE racontent une « histoire différente ». Il a en outre mentionné qu’il ne faudrait peut-être pas trop de temps avant que « nous ayons un nouveau propriétaire de la WWE ».

Ces noms coupés aujourd’hui par la WWE racontent définitivement une histoire… vous faites des coupes pour maximiser les profits avant de vendre une entreprise et cela a ce look… il ne faudra peut-être pas trop de temps avant que nous ayons un nouveau propriétaire de la WWE— Kris Zellner (@ Kris Zellner) 2 juin 2021

Session Moth Martina a partagé une photo avec Strowman et a écrit s’il avait envie d’une « revanche »

Un fan en colère a déclaré que « cela restera d’actualité pour toujours ».

Un autre a commenté pour demander ce qui ne va pas « avec vous tous »

Qu’est-ce qui ne va pas chez vous ???— Chris™️ #RavensFlock (0-0) (@IcyReed) 2 juin 2021

On peut dire que l’Univers de la WWE n’était pas satisfait de la nouvelle.

