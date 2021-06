La WWE annonce la date officielle du retour de Natalie Eva Marie sur le ring de lutte

Après avoir partagé de nombreux aperçus et promotions faisant allusion à son retour sur le ring de la WWE, Natalie Eva Marie a annoncé lundi qu’elle ferait son retour officiel le 14 juin. La femme de 36 ans a fait son apparition lundi à travers son Eva-lution. série et a mentionné qu’elle reviendrait officiellement sur WWE RAW sur USA Network, qui sera l’épisode de retour à la maison pour Hell In a Cell.

Il est également supposé que le prochain match mettra en vedette Eva contre la superstar WWE NXT UK Piper Niven.

Lors de son dernier match de lutte qui a eu lieu à la mi-mars, Niven a fait équipe avec Jack Starz pour une victoire sur Jinny et Joseph Conners lors du tout premier match par équipe mixte NXT UK. Niven avait travaillé dans la division féminine NXT UK, mais a échoué deux fois contre la championne féminine NXT UK Kay Lee Ray l’année dernière.

Dans une série de six promotions jusqu’à présent, Eva a expliqué ce qui l’a poussée à faire un retour et comment elle élèvera la barre cette fois. La première promo a été partagée plus tôt le mois dernier qui montrait Eva dans ses cheveux teints en rose et une robe noire brillante. Posant au sommet d’une Ferrari rouge, Eva avait mentionné dans sa première promo qu’elle se demandait où elle était et où elle allait. Le mannequin a en outre mentionné que sur la route de la vie, il y avait eu de nombreux rebondissements, mais elle avait toujours essayé de contrôler les choses et l’indépendance qui va avec.

Et pour Eva, une partie de cela revenait. Ainsi, le lutteur voulait influencer les autres pour qu’ils réalisent leurs propres ambitions, comme elle l’a mentionné dans la promo de la WWE.

Forte de cette motivation, Eva a décidé de la faire revenir là où son voyage a commencé.

