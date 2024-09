La WWE ajoute une clause sur les tornades au match par équipe de SmackDown

La WWE a ajouté une autre stipulation à Bayley & Naomi contre Nia Jax & Tiffany Stratton lors du SmackDown de ce soir.

L’enjeu du match est le suivant : si l’équipe des babyfaces gagne, celui qui réussit le tombé ou la soumission défiera Jax pour le titre de championne féminine de la WWE à Bad Blood. Si les heels gagnent, le membre de l’équipe des babyfaces qui perd le tombé devra quitter SmackDown pour toujours.

En plus de ces dispositions, la WWE a maintenant annoncé que Bayley et Naomi contre Jax et Stratton se dérouleront sous forme de match par équipe tornade. Le directeur général de SmackDown, Nick Aldis, a expliqué qu’avec cette stipulation, le match est plus équitable car ni Bayley ni Naomi ne peuvent refuser de faire le tag out ou de faire le tag in.

Avec l’aide de Stratton, Jax a remporté le titre de championne féminine de la WWE face à Bayley à SummerSlam. Stratton détient actuellement la mallette Money in the Bank féminine.

Bad Blood aura lieu à Atlanta le samedi 5 octobre.

Voici la programmation mise à jour de SmackDown pour ce soir :

WWE SmackDown (vendredi 20 septembre) —

Le champion des États-Unis LA Knight se défend contre Andrade

Match par équipe Tornado : Bayley et Naomi contre Nia Jax et Tiffany Stratton (Si Bayley et Naomi gagnent, celle qui remportera le match par tombé défiera Jax pour le titre de championne féminine de la WWE à Bad Blood. Si Bayley et Naomi perdent, celle qui perdra le match par tombé devra quitter SmackDown pour toujours)

Des images de Cody Rhodes et Roman Reigns face à Georgia Tech seront diffusées

Apollo Crews contre Giovanni Vinci

