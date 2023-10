La WWE a retardé la promotion d’Ilja Dragunov dans la liste principale | #wwe #Aew | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

La WWE prévoyait qu’Ilja Dragunov rejoigne la liste principale.

Samedi dernier, lors de NXT No Mercy, Ilja Dragunov a réussi à atteindre son objectif et est devenu le nouveau champion NXT. Cependant, il semble que cela était sur le point de ne pas se produire, car la WWE avait envisagé d’autres plans très différents pour lui.

Selon BWE, au début de l’année La WWE avait envisagé de promouvoir Ilja Dragunov dans la liste principale. Cependant, ces plans ont changé par la suite, et maintenant qu’il est le champion NXT, on s’attendra probablement à ce qu’il passe une période prolongée dans NXT avant d’être à nouveau envisagé pour une éventuelle promotion dans la liste principale.

Ilja Dragunov devait être rappelé au début de l’année. Beaucoup de choses ont changé. Je doute que nous le verrons bientôt.

Ilja Dragunov n’est pas seulement l’un des meilleurs lutteurs de NXT, mais il est également l’un des meilleurs de toute l’entreprise. Pour cette raison, la société devrait fortement soutenir son rôle de champion NXT, et nous pourrions le voir faire des apparitions sur la liste principale à un moment donné.

