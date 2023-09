La WWE a organisé un spectacle mémorable pour l’univers de la WWE au WWE Superstar Spectacle à Hyderabad

Le buzz qui a précédé le WWE Superstar Spectacle au Gachibowli Indoor Stadium à Hyderabad était entièrement consacré à l’apparition de John Cena, 16 fois champion du monde de la WWE. Et la toute première apparition de Cena sur le ring de la WWE en Inde a été à la hauteur du battage médiatique, offrant un spectacle complet stellaire malgré quelques changements de dernière minute apportés à la carte.

Cet événement a marqué un changement significatif par rapport à la précédente visite de la WWE en Inde au stade Indira Gandhi de Delhi, qui avait une capacité de 15 000 personnes. Cependant, les 5 000 supporters enthousiastes présents à Hyderabad ont veillé à créer une atmosphère électrisante.

Le chemin allant du complexe Telangana Sports Authority au stade couvert était bordé d’affiches Superstar Spectacle. Au fur et à mesure que la foule affluait, il devenait très clair pour qui ils étaient là. Le complexe était inondé de fans portant des T-shirts « Hustle, Loyalty, Respect », « Never Give Up », « Cenation » et « Cena Army », tandis que certains rendaient hommage à Bray Wyatt. Les T-shirts « Judgment Day » étaient également un choix populaire parmi la foule, dont certains étaient venus d’aussi loin que Chandigarh et Assam pour assister à un événement en direct de la WWE en Inde pour la première fois en six ans.

La décision d’ouvrir le spectacle avec des talents indiens a contribué à créer une dynamique pour l’événement principal. Natalya a remplacé Becky Lynch, absente, et a organisé des matchs solides contre Zoey Stark et la championne du monde féminine Rhea Ripley, démontrant pourquoi elle est considérée comme l’une des plus grandes de tous les temps de l’entreprise.

Initialement annoncée comme tête d’affiche par Jinder Mahal, l’équipe d’Indu Sher (Veer et Sangha) défiant les champions incontestés par équipe de la WWE, Sami Zayn et Kevin Owens, a fini par ouvrir le show.

Alors que Veer et Sanga ont parcouru un long chemin depuis leur période de développement et NXT, affronter Zayn et Owens allait toujours être un test de la capacité des deux vétérans à faire briller Indus Sher. Mahal a ouvert le spectacle avec un discours d’encouragement et, malgré sa précédente course au championnat de la WWE, il jouait désormais le rôle de manager. Il est intervenu tôt dans le match, entraînant une disqualification de son équipe. Cependant, le match a repris sous la forme d’un concours par équipe de six joueurs, Drew McIntyre unissant ses forces à Mahal et Sami. McIntyre et Mahal, de vrais amis proches, ont organisé un match passionnant, McIntyre frappant le Claymore et Mahal le vendant comme un pro. Matt Riddle a également fait une apparition tard dans la pièce avec l’épée de MacIntyre (Angela), ce qui semblait étrange. Plus tard, Mahal et McIntyre, ainsi que Sami, ont dansé sur la chanson oscarisée de RRR « Nattu Nattu », tandis que Sanga arborait fièrement le drapeau indien au milieu du ring.

Le deuxième match de la soirée opposait Natalya à Stark, avec la stipulation que la gagnante défierait Ripley pour le championnat du monde féminin. À l’origine, Natalya devait affronter Ripley, mais l’incapacité de Lynch à voyager en raison de problèmes de visa a conduit à un changement de dernière minute. Après le premier match, la foule s’est sentie un peu maussade pour ce match. Néanmoins, Stark a montré ses prouesses sur le ring avant que Natalya, comme prévu, ne remporte une victoire rapide avec un roll-up.

Le premier match a suscité les chants « This is Awesome ! » de la part de la foule de Gachibowli et a donné le ton de la soirée. Le championnat intercontinental a été le premier titre défendu dans la série, avec Gunther affrontant Shanky.

Shanky était absent de WWE TV depuis plus d’un an et son accueil par la foule faisait allusion à une certaine incertitude, mais des fans bien informés de la WWE lui faisaient se sentir chez lui. Ils ont adopté la musique d’entrée punjabi de Shanky et ont soutenu le joueur de 7 pieds du Pendjab alors qu’il affrontait le « général du ring », Gunther. Le match était au rythme régulier, Gunther vendant efficacement les mouvements de Shanky. En fin de compte, Gunther a conservé le titre avec une Powerbomb.

Après la pause, l’excitation a continué avec Bronn Breakker et la nouvelle recrue de RAW, Odessey Jones, organisant un match divertissant. Ces deux grands hommes ont démontré leur force, avec des suplex verticaux sur Jones de 400 livres impressionnant la foule. Breakker a assuré la victoire avec une lance sensationnelle suivie du Military Press Powerslam.

Deux heures plus tard, c’était l’heure du co-événement principal. Avant cela, la WWE avait surpris le public avec l’apparition spéciale du Hall of Famer 2021 de la WWE, The Great Khali.

Khali a reçu un accueil tonitruant alors que le TitanTron présentait certains des moments forts de sa carrière. Cependant, les compétences de Khali au micro laissaient beaucoup à désirer, et il semblait à un moment donné qu’il qualifiait le vestiaire de « gore » (étrangers) pour l’affronter, mais cela ne s’est pas concrétisé. Après avoir reconnu la foule, Khali est sorti lentement. du ring.

Dans le co-événement principal, Natalya est revenue sur le ring, mais c’est Ripley qui a reçu l’accueil le plus bruyant de la soirée. Ripley a pleinement adopté son personnage de « Mami » et la foule a scandé à l’unisson. Natalya avait été la cible de défaites rapides lors de ses matchs précédents contre Ripley, mais à Hyderabad, elle a organisé un match compétitif de 10 minutes avant que Ripley ne scelle la victoire. victoire avec le Riptide, conservant son titre.

L’anticipation a atteint son apogée pour l’événement principal, et lorsque Sarah Schreiber a annoncé qu’il était temps, la foule a éclaté en scandant « Cena ! Cena! » Les 5 000 spectateurs, ainsi que la centaine de membres du personnel, avaient une chose en tête : John Cena. Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci ont également été bien accueillis, l’entrée de Kaiser générant efficacement la chaleur du public.

Lorsque le thème de Seth Rollins, « Visionary », a été joué, cela ressemblait à un concert. Cependant, même au milieu de la chanson thème populaire, l’entrée de Cena a noyé tout le reste. Finalement, le moment est arrivé et « The Time is Now » a frappé. L’atmosphère était électrique alors que les sièges au premier rang devenaient encore plus recherchés, avec tout le monde debout et debout sur des chaises pour avoir un aperçu du « plus grand de tous les temps ».

Pour la première fois de son illustre carrière, John Cena a sprinté jusqu’au milieu du ring, a levé les bras, a enlevé sa chemise, en Inde et s’est imprégné de l’instant présent. L’enthousiasme de la foule a submergé même Cena lui-même.

Cena a commencé la procédure contre Giovanni Vinci, Rollins et Kaiser occupant ensuite le devant de la scène. Les quatre hommes ont su impliquer la foule à chaque étape du processus. Ce match par équipe a volé la vedette, Vinci rappelant à tout le monde qu’il ne devrait pas être relégué au rang de troisième membre d’Imperium. Il est décevant de voir à quel point il est actuellement sous-utilisé, mais cela est probablement dû à la domination de Gunther et du tout aussi divertissant Kaiser.

Kaiser a bien performé tout au long du match, tandis que Rollins et Vinci ont réalisé un travail impressionnant. Après une première explosion, Cena a laissé Imperium prendre le contrôle du match. Rollins a continué à faire travailler la foule tandis qu’Imperium les attirait. Cena, visiblement épuisé, montrait des signes que son âge le rattrapait, mais il prolongeait son séjour sur le ring avant d’entrer après un hot tag. La multitude de mouvements de Cena, y compris les blocages d’épaules sur les cordes, une bombe électrique qui tourne, le « Five Knuckle Shuffle » et le « Attitude Adjustment », ont rendu la foule folle. Rollins a récupéré Kaiser pour le Falcon Arrow et dans un double pin, Rollins et Cena avaient les mains levées pour signaler la fin d’un Spectacular Superstar Spectacle.

Cena a fait une promo après le match disant « Merci ». J’ai rêvé de ce moment pendant 20 ans et c’est finalement arrivé. Merci’. Et ce fut le rappel au Gachibowli Indoor Stadium, à Hyderabad.