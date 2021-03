La WWDC 2021 pourrait également voir Apple présenter de nouveaux Mac et MacBook Apple Silicon, poursuivant ainsi sa transition loin des chipsets tiers et vers les siens. Ici aussi, Intel a récemment trouvé quelques critiques (en particulier parmi les aficionados d’Apple) pour avoir réussi un coup publicitaire dans le but de rivaliser avec les propres processeurs d’Apple. Ici aussi, Apple semble tenir bon, car les tests des consommateurs, les critiques et les données de référence ont tous mis en évidence des performances supérieures des processeurs Apple par rapport à ceux commercialisés par Intel.

Les dates de la WWDC 2021 ont été confirmées et la conférence des développeurs devrait avoir lieu du lundi 7 juin au vendredi 11 juin. Le discours d’ouverture de la WWDC 2021 aura lieu le 7 juin, et comme cela a été la norme pour le lever de rideau traditionnel , dévoile le dernier des systèmes d’exploitation d’Apple sur tous ses produits. Ceux-ci comprendront iOS 15 pour les iPhones, macOS 12 pour les MacBook, les iMac et les Mac, watchOS 8 pour l’Apple Watch, tvOS 15 pour le matériel Apple TV et iPadOS 15 pour les iPad. Parallèlement à cela, Apple organisera également son traditionnel Swift Student Challenge dans son support typique pour les jeunes développeurs.

