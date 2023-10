Si vous souhaitez suivre notre nouvelle couverture du tennis, veuillez cliquer ici.

Aryna Sabalenka en avait assez.

Après près d’un mois de contacts insatisfaisants avec les dirigeants du circuit WTA, la numéro 1 mondiale s’est finalement déchaînée dimanche soir à Cancun, au Mexique, après sa victoire lors de la soirée d’ouverture contre Maria Sakkari, se plaignant de sa sécurité sur un court de tennis qu’elle avait à peine connu. eu le temps de s’entraîner avant son match.

Sabalenka (photo ci-dessus) a déclaré qu’elle se sentait « manquée de respect par la WTA » après des semaines de communications tendues et colériques entre les meilleures joueuses de tennis du monde et les dirigeants de leur sport. Les confrontations couvaient depuis des mois mais ont commencé à déborder dans les messages texte et une série de réunions de joueurs à l’Open de Chine au cours des premiers jours d’octobre, ont déclaré lundi des personnes au courant de ces réunions.

Les discussions en Chine ont culminé avec une lettre de trois pages à simple interligne envoyée le 5 octobre et signée par Sabalenka et 20 autres acteurs de premier plan, dont Elena Rybakina et Marketa Vondrousova, les deux derniers champions de Wimbledon, et Ons Jabeur, triple champion du monde. Finaliste du Grand Chelem.

Les joueuses ont demandé une prise en compte immédiate de leurs besoins en matière de salaires plus élevés, d’un horaire plus flexible et plus durable physiquement et mentalement, d’une garde d’enfants élargie et d’une représentation officielle au Conseil des joueurs de la WTA de la part de leur propre organisation de joueurs indépendante, la nouvelle Association des joueurs de tennis professionnels (PTPA). ), que Novak Djokovic a cofondé en 2020.

La lettre, qui L’Athlétisme a vu, se termine par une demande de « réponse écrite et substantielle à cette lettre et chacun demande une amélioration avec un engagement clair de la WTA à résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus d’ici le vendredi 13 octobre ».

Les joueurs attendent toujours cette réponse écrite.

Paula Wolecka, porte-parole d’Iga Swiatek, numéro 2 mondiale et quadruple championne du Grand Chelem, a confirmé lundi que Swiatek avait envoyé sa propre lettre aux dirigeants de la WTA et faisait partie d’un « front uni ici pour souhaiter un véritable changement.”



Swiatek s’adresse aux médias à Cancun le 28 octobre (Robert Prange/Getty Images)

Un porte-parole de la WTA a déclaré que « les joueuses ont toujours été des décideurs égaux pour assurer une direction forte au tennis féminin », soulignant les récents efforts qui contribueront à augmenter la rémunération des joueuses de 400 millions de dollars (329 millions de dollars) au cours des 10 prochaines années. “Nous sommes fiers de ces efforts et avons hâte de continuer à avoir ces conversations très importantes avec les joueuses et les tournois pour continuer à construire un avenir solide pour le tennis féminin.”

Au lieu de la réponse formelle qu’elles demandaient, les joueuses ont reçu des offres pour deux rencontres avec Steve Simon, directeur général du WTA Tour, et d’autres dirigeants de l’organisation, le 16 octobre, puis jeudi dernier à Cancun.

De plus, ceux qui participent aux finales élites du circuit WTA ont reçu une série de points de discussion que les joueurs pourraient envisager de mentionner s’ils étaient confrontés à des questions sur ces sujets. Il s’agissait notamment de la position de la WTA sur ces réunions avec les dirigeants de la WTA, ainsi que de la guerre en Israël et à Gaza, et de la possibilité que les finales du circuit WTA ou d’autres tournois aient lieu en Arabie Saoudite l’année prochaine.

Concernant l’Arabie Saoudite, où les joueurs homosexuels peuvent se sentir mal à l’aise dans un pays qui criminalise l’homosexualité, la WTA a conseillé aux joueuses d’envisager de dire : “Je suis heureuse de jouer partout où se déroule la finale de la WTA, c’est un événement prestigieux.”

Lors des réunions avec les dirigeants de la WTA, il a été conseillé aux joueuses d’exprimer leur fierté quant aux efforts de la WTA pour augmenter la rémunération des joueuses et de déclarer qu’elles aussi attendent avec impatience la poursuite des conversations pour « continuer à construire un avenir solide pour le tennis féminin ».

Selon des personnes au courant des réunions entre les joueuses et la direction de la WTA – qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat pour protéger leurs positions – les joueuses ne sont pas satisfaites de la réponse de la WTA à leurs demandes. Deux joueurs de haut niveau étaient tellement frustrés qu’ils ont quitté la réunion de jeudi dernier avant sa conclusion.

Cela s’explique en partie par le refus de la WTA d’autoriser un représentant de la PTPA à participer à l’une ou l’autre réunion. Ahmad Nassar, le directeur exécutif de la PTPA, a exprimé ce sentiment dans une lettre qu’il a envoyée à Simon il y a une semaine, qui L’Athlétisme a également vu.

Dans cette lettre, Nassar a noté que Simon lui avait dit que les dirigeants de la WTA voulaient parler directement avec ses athlètes, sans leurs agents, entraîneurs ou autres influences extérieures.

“La réalité est que la tournée et les tournois sont, en fait, le résultat d’influences extérieures dont les intérêts sont opposés à ceux des joueurs”, a écrit Nassar, ancien cadre supérieur de l’Association des joueurs de la Ligue nationale de football. “La PTPA représente le groupe de joueurs, et eux seuls.” Nassar a également réitéré les demandes des joueurs pour une réponse écrite à leur lettre initiale, notant que l’absence de réponse « renforce le manque perçu de volonté de s’engager et d’innover de manière significative ».

Les dernières demandes contenues dans la lettre du 5 octobre comprenaient un salaire garanti de 500 000 $ pour les joueurs classés dans le top 100, de 200 000 $ pour les joueurs classés 101 à 175 et de 100 000 $ pour les joueurs classés 175 à 250. Le circuit masculin, l’ATP, a récemment annoncé un plan visant à offrir une échelle salariale garantie similaire.

De plus, les joueurs souhaitent recevoir une compensation s’ils se blessent et ne peuvent pas jouer ou s’ils font une pause dans la tournée pour avoir un enfant. Les joueurs ont également demandé le droit de vérifier les comptes financiers de leurs tournois, ce qu’ils ne disposent pas actuellement.

La tension accrue du mois dernier fait suite à une série d’incidents au cours desquels de nombreux joueurs se sont montrés frustrés de la manière dont les officiels du tennis ont traité les femmes.

À Madrid en mai, les finalistes du double féminin — Coco Gauff, Jessica Pegula, Victoria Azarenka et Beatriz Haddad Maia — n’ont pas été autorisées à s’adresser à la foule lors de la cérémonie de remise des prix. Cette décision est intervenue après qu’Azarenka et d’autres femmes ont critiqué les officiels du tournoi pour avoir donné des heures de début défavorables aux matches féminins et même fourni un gâteau d’anniversaire beaucoup plus petit à Sabalenka qu’à Carlos Alcaraz.



Azarenka (à gauche) et Haddad Maia célèbrent leur victoire en double à Madrid (Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images)

Plus tard ce mois-là, Rybakina a dû attendre près de minuit pour disputer la finale en simple de l’Open d’Italie, après une journée pluvieuse au cours de laquelle les organisateurs ont décidé de ne pas déplacer le match féminin au lendemain et de l’associer à la finale masculine.

En juin, la WTA a annoncé un accord avec les directeurs de tournois qui garantira l’équité salariale entre hommes et femmes, mais pas avant 2027 pour les plus grands tournois, et 2033 pour les plus petits. Plusieurs joueurs de haut niveau ont déclaré qu’ils ne comprenaient pas pourquoi ils devaient attendre, en particulier pour les tournois dans lesquels les femmes font le même « travail » que les hommes mais pour des prix en argent moindres.

Les responsables de la WTA ont déclaré que les organisateurs du tournoi avaient besoin de temps pour lancer une série de nouvelles initiatives commerciales afin de générer suffisamment de revenus pour financer les prix plus élevés.

Tout au long de l’été, les joueurs ont exprimé leur frustration de ne pas connaître le lieu des finales du circuit WTA pour la troisième année consécutive, avant que la WTA ne conclue un accord d’un an à Cancun, qui s’est empressée de construire un stade temporaire de 4 000 places.

À la fin de la semaine dernière, les joueuses n’avaient toujours pas eu la chance de s’entraîner dans le stade de Cancun, ce qui a poussé de nombreuses joueuses à se plaindre des conditions de ce qui est censé être l’événement phare de la WTA.

Anton Dubrov, l’entraîneur de Sabalenka, a déclaré lundi que le terrain donnait l’impression qu’il y avait des trous sous la surface à certains endroits. La surface incohérente a laissé certains joueurs sans aucune idée de la façon dont le ballon va rebondir et incapables de se déplacer librement ou sans craindre de se blesser. Le terrain se trouve également à quelques pas de la mer et d’une baie, ce qui le rend sujet aux vents violents au cours des dernières semaines de la saison des ouragans dans les Caraïbes.

“Cela devrait être une célébration de la fin de l’année, mais pour le moment, vous avez l’impression de n’avoir aucun contrôle nulle part”, a déclaré Dubrov à propos du tribunal.

Dans un communiqué publié lundi, la WTA a déclaré qu’elle avait travaillé dur pour terminer le stade “dans des délais accélérés, malgré les défis météorologiques, afin de garantir que le stade et le terrain répondent à nos normes de performance strictes”.

Wolecka, le porte-parole de Swiatek, a déclaré lundi que Swiatek avait trouvé les conditions du stade « loin d’être idéales » et beaucoup plus rapidement que sur les terrains d’entraînement.

« La situation est difficile », a déclaré Wolecka. “Elle est prête à en discuter avec la WTA, mais pour le moment, elle doit se concentrer sur sa performance et son travail pour tirer le meilleur parti de ces circonstances exigeantes.”

(Photo du haut : Robert Prange/Getty Images)