La WSL pourrait déplacer les matches de la dernière journée pour éviter un affrontement en Premier League

La dernière journée de la saison de Super League féminine pourrait être déplacée par la Football Association pour éviter un affrontement avec la Premier League.

Les deux premières divisions anglaises doivent se terminer le dimanche 28 mai, ce qui pourrait causer des problèmes aux diffuseurs et aux fans qui souhaitent assister aux matchs de leurs équipes.

Les matchs de Premier League sont prévus à 16 heures BST, tandis que les matchs de la WSL doivent débuter à 14 heures, ce qui empêche les fans d’assister et de regarder plus d’un match.

Aucune décision finale n’a encore été prise, cependant, sur l’avancement de la date de fin de la saison WSL, qui a été signalée pour la première fois par Le télégraphe.

La campagne de Premier League se terminerait normalement avant la fin mai, mais se termine à ce moment en raison de la pause de mi-saison pour la Coupe du monde 2022.

Les derniers jours dans les deux ligues sont susceptibles de procurer de l’excitation et le fait d’avoir les deux le même jour pourrait nuire au spectacle de chacun.

La course au titre WSL pourrait aller jusqu’au dernier jour, avec seulement six points séparant les quatre meilleures équipes – Chelsea, Manchester United, Arsenal et Manchester City – à l’heure actuelle.

Alors qu’Arsenal s’est ouvert une large avance en tête de la Premier League, les batailles pour éviter la relégation et pour les places européennes restent très serrées.

Il n’y a que deux points entre le dernier club de Southampton et Leeds United, 14e, avec 10 entre Newcastle, quatrième, et Chelsea, 10e.

